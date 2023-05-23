Иммиграция с Александрой Мельниковой. Краткий очерк новостей иммиграции за последние 2 недели.



Хотелось бы сразу уточнить, что иммиграция в Канаду бывает двух видов:

сразу через федералов или сначала получаете номинацию от провинции, а потом утверждаетесь федералами, так как вас утвердила провинция. Начнем с провинций.

Провинция Британская Колумбия провела три выборки: 25 апреля, 2 мая и 9 мая и пригласила 500 человек на ПМЖ!

Во всех отборочных турах приглашались:

специалисты по приоритетным специальностям в провинции (напомню, это айтишники, механики, электрики и т.д.). Им нужно было набрать минимум 90 баллов, чтобы получить приглашение на ПМЖ.

Квалифицированные специалисты с контрактом на работу в провинцию. Для них минимальных балл был 104.

Выпускников учебных заведений этой провинции, воспитателей детских садов и их помощников и медиков с проходным баллом 60.

Рабочих неквалифицированного и низкоквалифицированного труда с контрактом на работу в провинции и минимальным опытом работы в Канаде от 9 месяцев. Им нужно было набрать минимум 85 баллов.

Провинция Альберта сделала три выборки 20, 24 и 25 апреля и пригласила 284 человека на ПМЖ.

Нефтяная провинция пригласила:

Аппликантов с контрактом на работу из списка востребованных профессий и тех, у кого в Альберте есть родственники. Им нужно было иметь профиль в экспресс энтри и минимум 300 баллов в нем.

Аппликантов с контрактом на работу в сфере строительства. Требования – профиль в экспресс энтри и минимум 301 балл

Медиков с контрактом на работу и баллом в экспресс энтри не ниже 316.

Провинция Квебек сделала 2 отборочных раунда и пригласила 1840 человек на ПМЖ (!!!).

2 мая она пригласила следующих специалистов с контрактом на работу: техников службы поддержки, айтишников, девелоперов, дизайнеров, разработчиков, графических дизайнеров, системных администраторов, учителей начальной и средней школы, медсестер, инженеров, механиков, воспитателей детских садов. Им нужно было иметь минимум 575 по шкале отбора Арримы.

А вот 20 апреля провинция пригласила всех, у кого был контракт на работу независимо от того, сколько баллов у них было в системе, главное – иметь контракт на ЛЮБУЮ квалифицированную работу. Если у вас НЕ было контракта на работу, но вы набирали минимум 598 баллов – вы тоже получили приглашение.

2 раунда провела провинция Манитоба и пригласила 1097 человек:

27 апреля она пригласила 558 специалистов из-за границы подать на ПМЖ. Главным условием было иметь приглашение на работу и набрать 616 баллов по шкале Манитобы. Напомню, за наличие контракта вы уже получаете 500 баллов

4 мая приглашение на ПМЖ получили специалисты в области менеджмента, администрации, финансов, технологов, техников, инженеров, механиков, агрономов, геодезистов, промышленных дизайнеров, системных администраторов, специалистов службы поддержки, которые уже работают в Манитобе. Им нужно было иметь контракт на работу и минимум 606 баллов. Специалисты, которые уже работают в Манитобе, но не вошли в список приоритетных специальностей вверху. Им нужно было иметь контракт на работу и 650 баллов. Выпускники провинции тоже получили приглашение подать на ПМЖ, а также специалисты из-за границы с контрактом на работу.

Провинция Саскачеван 3 мая пригласила 1032 человека подать на ПМЖ (!!!). 739 аппликантов были выбраны из системы экспресс энтри и 293 аппликанта получили приглашение по категории специалистов по востребованным специальностям. Обязательно было иметь минимум 68 баллов по шкале иммиграции провинции Саскачеван и валидацию дипломов. Список специалистов такой же, как и в предыдущем раунде:

Специалисты по логистике и транспорту, менеджеры по компьютеру и информационным системам, специалисты по замеру земляных участков, исследователи по обработке и сбору данных, специалисты по кибербезопасности, бизнес аналитики и специалисты по информационным системам, администраторы баз данных, программисты, разработчики и дизайнеры, веб дизайнеры, инженеры-механики, инженеры на производстве, специалисты по компьютерным сетям и веб техники, техники службы поддержки, терапевты по временной потере трудоспособности, парамедики (врачи скорой помощи), практикующие медсестры, медики-лаборанты, радиологи, специалисты по УЗИ, ЭКГ специалисты, консультанты по зависимостям и поведенческому анализу, менеджеры по продажам (техническое оборудование), менеджеры по ремонту и технической поддержке помещений, супервайзеры и операторы наземного транспорта, машинисты, сварщики, промышленные электрики, плотники, промышленные механики, механики тяжелого промышленного оборудования, механики автомобилей, автобусов и грузовиков, строители по внутренним и отделочным работам, супервайзеры на фермах и инженеры по работе с высоковольтными линиями.

Провинция делает выборки каждый месяц.

Единственная двуязычная провинция Нью Брансвик пригласила 87 человек на ПМЖ: 45 человек получили приглашение, так как уже работают в этой провинции и у них есть контракт на работу, 27 выпускников были приглашены на ПМЖ и 17 человек пригласили на ПМЖ, потому что у них был контракт на работу из списка востребованных профессий провинции.

Ну и федеральная программа экспресс энтри выслала приглашение на ПМЖ всем, чей балл был минимум 483 в конце апреля и 10 мая разослала приглашение подать на ПМЖ всем, у кого была номинация от провинции.

Иммигрируйте правильно, а если вам нужна консультация как получить ПМЖ или на какую провинцию ориентироваться, пришлите нам запрос на емейл info@skiimmigration.com

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Александра Мельникова, юрист по иммиграции в Канаду.

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант по всей Канаде и провинции Квебек с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

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