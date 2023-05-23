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Новости Канада сенсационно проиграла Норвегии на чемпионате мира по хоккею

Канада сенсационно проиграла Норвегии на чемпионате мира по хоккею

Виктория Христова Май 23, 2023 Новости, Новости Канады, Спорт Комментарии к записи Канада сенсационно проиграла Норвегии на чемпионате мира по хоккею отключены 140 Просмотров

Сборная Норвегии в серии буллитов сломила сопротивление команды Канады в матче группы B чемпионата мира по хоккею, который состоялся на «Арене-Рига» в Риге.

Сборная Норвегии в серии буллитов сломила сопротивление команды Канады в матче группы B чемпионата мира по хоккею, который состоялся на «Арене-Рига» в Риге.

Сборная Норвегии по ходу матча вела со счетом 2:0 благодаря голам Андреаса Мартинсена на 10-й минуте и Сондре Ольдена на 22-й минуте. Канадцы в основное время ответили своими двумя шайбами — отличились Милан Лучич (29-я минута) и Лоусон Круз (60-я минута, в формате 6 на 5) — 2:2 по итогам трех периодов.

Овертайм также не выявил победителя, а в серии буллитов точнее были хоккеисты сборной Норвегии (0:1). Итоговый счет 2:3 — сенсационная победа сборной Норвегии (6 очков), которая после этого матча занимает предпоследнее седьмое место в группе B. Сборная Канады (12 очков) — на третьем месте в группе B.

А Австрия со счетом 4:3 по буллитам обыграла Венгрию  на чемпионате мира по хоккею. Матч прошел в Тампере на «Нокиа Арене». Счет на 9-й минуте счет открыл игрок Венгрии Иштван Шофрон с передач Чанада Эрдея и Иштван Барталиш.

На 13-й минуте Марко Росси счет сравнял. Венгры ответили дважды. Отличились: на 20-й минуте Шофрон (ассистенты: Балаж Шебек, Бенце Штипшиц), на 25-й минуте Милан Хорват (Криштоф Папп, Герге Надь). На 27-й минуте Стивен Стронг сократил отставание до минимума с передач Пауля Хубера и Давида Майера. На 38-й минуте Лукас Хаудум счет сравнял, ему ассистировали Доминик Цвергер и Давид Райнбахер.

Победный буллит забросил игрок Австрии Доминик Хайнрих. Австрия находится на седьмом месте — 3 очка. Венгрия расположилась строчкой ниже — 3 очка.

 

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