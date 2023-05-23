Владеющая рудником в Намибии канадская B2Gold превысила годовой план добычи

Седьмой год подряд выполняет или превышает годовой план добычи золота компания B2Gold со штаб-квартирой в Канаде и рудниками в Намибии, Мали и на Филиппинах.

Седьмой год подряд выполняет или превышает годовой план добычи золота компания B2Gold со штаб-квартирой в Канаде и рудниками в Намибии, Мали и на Филиппинах.

Согласно годовому отчету о добыче полезных ископаемых, опубликованному на прошлой неделе, общий объем производства золота на всех рудниках B2Gold в 2022 году превысил миллион тройских унций (более 31 тонны), что принесло годовой доход в размере 33,6 млрд намибийских долларов.

Такой годовой доход в значительной степени обусловлен хорошими международными ценами, которые резко выросли с 2022 года, поскольку центральные банки стали хранить больше золота. Цены в марте этого года были на 51% выше, чем в среднем с 2015 по 2019 год.

За первые три месяца 2023 года цена на золото уже выросла на 9%, и, по прогнозам аналитиков группы Всемирного банка, в 2023 году ожидается, что цены в среднем составят $1900 за тройскую унцию (31,1 грамма), что на 6% выше, чем в 2022 году.

Компания рассчитывает сохранить высокие операционные показатели, прогнозируя общий объем консолидированного производства золота в этом году на уровне от 1 до 1,08 млн унций.

Рудник Отжикото в Намибии продал 155 540 унций золота (4,838 тонны) за $280,394 млн, при этом скорректированные денежные операционные расходы составили $86,492 млн.

Капитальные затраты составили $79,096 млн, заработная плата и льготы сотрудникам достигли $40 963, а дивиденды — $4,277 млн.

Правительство Намибии получило $37,7 млн, а инвестиции в намибийские сообщества составили $1,985 млн.

«В 2022 году мы внесли $382 млн в виде налогов и роялти в наших трех основных юрисдикциях (Мали, Филиппины и Намибия). Наши налоги и отчисления от роялти составили 24% от общего дохода, который мы получили за год», — сообщил президент и главный исполнительный директор B2Gold Клайв Джонсон.

Он сказал, что в рамках своей социальной ответственности Otjikoto Mine постоянно уделяет внимание повышению уровня местных закупок с момента первоначального строительства шахты.

«Более 76% закупок в 2022 году приходилось на закупки внутри страны, при этом около $1 млн было уплачено непосредственно малым и средним предприятия в зоне влияния рудника», — сказал президент компании.

Джонсон сказал, что в 2021 году была разработана комплексная схема закрытия шахты, чтобы направлять ход планирования ее закрытия и соответствующим образом согласовывать природоохранные и общественные инвестиции.

«В 2022 году была начата разработка комплексного плана закрытия рудника, учитывающего экологические, социальные и человеческие ресурсы, а также финансовые аспекты на основе ранее разработанной схемы закрытия. Удержание и мотивация персонала по-прежнему важны при планировании закрытия рудника, поэтому в течение 2023 года Otjikoto продолжит уделять особое внимание внутреннему взаимодействию», — отметил Джонсон.