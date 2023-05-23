В районе Гаспези ощущается серьёзная нехватка рабочих рук. Много рабочих вакансий и мало желающих

В Гаспези, согласно официальным данным местного районного бюро статистики, много вакантных рабочих мест, рекордное количество за всю историю района.

Статистическое управление административного района Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine опубликовало данные, согласно которым в районе ощущается серьёзная нехватка рабочих рук, а количество вакантных мест всё возростает. Эти данные соответствуют данным статистики министерства труда Квебека.

В конце прошлого года в Гаспези было 1540 вакантных мест. В районе были зарегистрированы примерно столько же безработных, но люди искали подходящую работу, не спеша устраиваться на вакантные места в наличии. По сравнению с 2015 годом, ситуация резко изменилась — тогда на каждое свободное место в районе претендовали 16 безработных, что приводило к массовой миграции — люди уезжали из района, переезжая в крупные городские центры (Монреаль, город Квебек, Шербрук, Леви и т. д.). Но сейчас процесс поменял направление — всё больше людей ищут работу в Гаспези, покупают здесь дома, цена на которые пока значительно ниже, чем на соответствующее жильё в Монреале или Квебекграде.

Хотя население района увеличивается, и сюда переезжают на ПМЖ десятки недавних иммигрантов, всё равно рынок труда весьма благоприятен — людей не хватает. С другой стороны, власти признают, что иммигранты (да и просто лица, желающие переехать в район из других регионов Квебека) сталкиваются с нехваткой подходящего жилья (понятно, что снимать относительно дорогую гостиницу людям не по карману, а дешёвого жилья мало). Иначе говоря, рабочих мест много, а найти жильё трудно, К тому же, жители отмечают серьёзные недостатки в работе общественного транспорта, что приводит к понятным проблемам — те, у кого нет своего автомобиля, сталкиваются и с проблемой передвижения от квартиры до работы, до магазинов и до мест отдыха.

В настоящее время в районе средний срок, за который вакантное рабочее место находит работника — пять месяцев. Всего в районе около 40 тысяч рабочих мест, а уровень безработицы сегодня рекордно низок.

Гаспези приветствует всех, кто хотел бы в районе обосноваться. Местные центры занятости обещают поддержку желающим переехать в эти места.