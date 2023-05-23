Африканские епископы призвали страны G7 списать неоплачиваемый долг Африки

Смелые действия для поддержки африканских стран, борющихся с бедностью, включая списание «неоплачиваемого» долга, призвали совершить лидеров стран G7, собравшихся в японском городе Хиросима на свой ежегодный саммит, католические епископы во главе организаций Caritas в Африке.

Смелые действия для поддержки африканских стран, борющихся с бедностью, включая списание «неоплачиваемого» долга, призвали совершить лидеров стран G7, собравшихся в японском городе Хиросима на свой ежегодный саммит, католические епископы во главе организаций Caritas в Африке.

Епископы также призвали к увеличению помощи африканским странам и более справедливой торговой политике в отношениях с Черным континентом.

Трехдневный саммит с участием глав государств и правительств США, Канады, Японии, Франции, Германии, Италии и Великобритании стартовал 19 мая.

В преддверии встречи епископы из 23 африканских стран, представляющие благотворительную зонтичную организацию «Каритас» на континенте, обратились к правительствам «Большой семерки» с призывом обдумать конкретные меры, чтобы помочь Африке справиться с многочисленными кризисами, с которыми она сталкивается в настоящее время.

В своем заявлении епископы, в частности, выражают глубокую обеспокоенность ростом бедности в Африке, которая усугубилась после пандемии COVID-19. «В прошлом году более 300 миллионов человек столкнулись с отсутствием продовольственной безопасности, что усугубило конфликтность и социальную напряженности во многих африканских странах и сделало управление более хрупким», — говорится в заявлении.

Отсюда настоятельная необходимость облегчить то, что епископы Каритас называют «неоплачиваемыми» долгами, что, как они пишут, требует воссоединения облегчения бремени задолженности и потребностей человеческого развития, обеспечения автоматического приостановления долга, охвата всех кредиторов и обеспечения доступности облегчения бремени задолженности для всех развивающихся стран.

В заявлении содержится предупреждение о том, что без новых источников доступного финансирования и развития африканские страны, столкнувшиеся с «огромными социальными и экологическими проблемами», скорее всего, снова попадут в порочный круг долговой зависимости.

По мнению африканских епископов, поэтому необходимо переосмыслить Специальные права заимствования (SDR) Международного валютного фонда «как финансовый инструмент и перенаправить значительную часть тех прав, которыми владеют богатые страны, в Африку».

SDR представляют собой международный резервный актив, созданный в 1969 году МВФ для дополнения официальных резервов его 180 государств-членов, которые могут быть использованы для обеспечения страны ликвидностью в случае возникновения кризиса.

Приветствуя выделение SDR на сумму $650 млрд США при поддержке стран Большой семерки как «значительный шаг по облегчению кризиса, вызванного пандемией, без увеличения долгового бремени стран», епископы настаивают на острой необходимости увеличения взносов финансовых ресурсов со стороны более богатых государств и изменения текущей глобальной экономической политики.

«Многосторонние банки развития — это экстраординарные инструменты для финансирования человеческого развития и борьбы с изменением климата, особенно во время кризисов, когда другие кредиторы закрывают им доступ. Но для того, чтобы работать в масштабе, необходимом для эффективного решения нынешних задач, им придется получать более высокие взносы в виде ресурсов от участников и изменить политику и правила, регулирующие использование капитала», — подчеркнули священнослужители.