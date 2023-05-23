Tesla будет завозить китайские электромобили в Канаду

Tesla планирует поставлять модели Model 3 и Model Y китайского производства на продажу в Канаде

Tesla планирует поставлять модели Model 3 и Model Y китайского производства на продажу в Канаде, говорится на сайте автопроизводителя. При этом американская компания уже завершила свои первые поставки в Северную Америку со своего завода в Шанхае.

На веб-сайте Tesla были показаны как заднеприводные автомобили Model Y, так и полноприводная версия Model 3 с большим запасом хода, доступная для немедленной доставки в Британскую Колумбию, с кодами, показывающими, что они были изготовлены на Gigafactory Tesla в Шанхае.

Компания и другие производители электромобилей имеют ценовое преимущество в Китае. Китайская версия Model Y была выставлена на продажу за 61 990 канадских долларов в Канаде.

Переход Tesla на экспорт в Канаду из Шанхая может помочь ей сохранить автомобили, произведенные на ее заводах в Калифорнии и Техасе, для продажи в Соединенных Штатах, где они имеют право на потенциальные налоговые льготы в размере до 7 500 долларов в рамках программы субсидирования администрации Байдена. Это также открывает новый рынок для Tesla Shanghai, на долю которого в прошлом году приходилось более половины производства компании.

Завод Tesla в Шанхае производит электромобили для продажи в Китае и экспортирует их на зарубежные рынки, включая Европу. Но Tesla сталкнулась с растущей конкуренцией по цене и функциям со стороны производителей электромобилей в Китае, а ее завод в Берлине наращивает производство Model Y для клиентов в Европе.

В прошлом месяце Tesla заявила, что предложит новую, более дешевую версию своей Model Y в Канаде, который будет претендовать на канадские правительственные льготы.