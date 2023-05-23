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Новости Полиция провалила поиск подозреваемых в краже золота на $22 млн из аэропорта
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Обычный золотой слиток. Фото Shutterstock.

Полиция провалила поиск подозреваемых в краже золота на $22 млн из аэропорта

Виктория Христова Май 23, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Полиция провалила поиск подозреваемых в краже золота на $22 млн из аэропорта отключены 239 Просмотров

Месяц проведённого расследования так и не дал никаких результатов в отношении раскрытия дела по самому грандиозному похищению за минувшие десять лет.

Месяц проведённого расследования так и не дал никаких результатов в отношении раскрытия дела по самому грандиозному похищению за минувшие десять лет.

Полиция Канады упустила возможность найти по горячим следам похитителей самого большого груза с золотом за минувшую декаду. Уточняется, что ещё месяц назад преступникам удалось вывезти из аэропорта Торонто ценности стоимостью 22 миллиона долларов. Из всего украденного самыми ценными оказались золотые слитки, которые оцениваются в 15 миллионов долларов.

Похитителям удалось замести следы, из-за чего полицейские провалили своё расследование почти сразу, как начали его. Несмотря на то, что с момента похищения прошёл, целый месяц представители канадской полиции ещё не выступали с заявлениями в отношении преступления и этапах его раскрытия.
Стоит отметить, что похищение золота в Торонто является не только одним из крупнейших преступлений этого разряда в истории Канады, но и всего мира, так как что-то схожее по масштабу в последний раз происходило в 2019 году в аэропорту города Сан-Паулу.

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