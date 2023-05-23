Полиция провалила поиск подозреваемых в краже золота на $22 млн из аэропорта

Месяц проведённого расследования так и не дал никаких результатов в отношении раскрытия дела по самому грандиозному похищению за минувшие десять лет.

Месяц проведённого расследования так и не дал никаких результатов в отношении раскрытия дела по самому грандиозному похищению за минувшие десять лет.

Полиция Канады упустила возможность найти по горячим следам похитителей самого большого груза с золотом за минувшую декаду. Уточняется, что ещё месяц назад преступникам удалось вывезти из аэропорта Торонто ценности стоимостью 22 миллиона долларов. Из всего украденного самыми ценными оказались золотые слитки, которые оцениваются в 15 миллионов долларов.