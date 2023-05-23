Канадские пожары обрушили поставки газа в США, добавив проблем к дефолту

Пожары в Канаде привели к сокращению поставок природного газа в США. В результате цены на газ в Соединенных Штатах Америки начали расти.

В провинции Альберта – главном канадском нефтедобывающем регионе – бушуют лесные пожары, которые нанесли удар по поставкам газа между Канадой и Соединенными Штатами. За последние двадцать месяцев импорт канадского газа в США оказался на минимуме. Количество газа, перекачиваемого между Канадой и США, упало до 0,18 млрд куб. м в сутки. Как итог, фьючерсы на газ в Штатах за последние две недели выросли на 13 процентов. В четверг фьючерсы на природный газ выросли за день на 2 процента, зафиксировав максимум за две недели.

К 19 мая количество активных пожаров в Альберте достигло 92. Дома были вынуждены покинуть более 10 тысяч человек. Нефтегазовые компании временно прекратили работу. В связи с установившейся в Альберте жаре и сухой погоде, власти провинции предупреждают о возможном ухудшении ситуации.

На провинцию приходится порядка 80% всей произведенной в Канаде нефти. Главным образом, пожары затронули остановивший работу Фокс-Крик, крупный центр по добыче легкой нефти и природного газа.

Учитывая, что в США назрела угроза дефолта, растущие цены на энергоносители не добавляют оптимизма Вашингтону.