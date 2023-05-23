Недвижимость: Подходящее время для покупки?

Как предприниматель, семьянин и домовладелец, я слишком хорошо знаю, что независимо от характера жизненного проекта, в который мы вступаем, идеального времени для этого не существует.

Как предприниматель, семьянин и домовладелец, я слишком хорошо знаю, что независимо от характера жизненного проекта, в который мы вступаем, идеального времени для этого не существует. Всегда есть что-то, что сдерживает, что пугает нас, что резко подчеркивает риск, стоящий за большим скачком, который мы собираемся совершить. Неважно, какой именно. Так что, если вы все еще ждете этого знаменитого идеального момента для принятия важного решения, велика вероятность, что вы многого не сделаете. Кроме ожидания.

Это относится и к покупке жилья, которая всегда включает в себя свою долю риска, независимо от экономической ситуации. Но это просчитанный риск, если мы все сделаем правильно. Настолько, что первая мысль, которая пришла мне в голову при просмотре последних данных о падении средней цены на жилье в Монреале, несмотря на текущие процентные ставки, которые могут напугать и замедлить наш темп, этот момент, возможно, так же хорош, как и любой другой момент для покупки.

Позвольте мне проследить ход моих мыслей, чтобы объяснить вам, как я пришел к такому выводу. Во-первых, действительно существует нехватка жилья в Квебеке и других местах Канады. Это проявляется наиболее остро среди людей с низкими доходами, ищущих доступную квартиру, но оказывает влияние на все рынки жилья. Например, в Монреале ежемесячная арендная плата за квартиру с одной спальней выросла на 7,5% в период с апреля 2022 года по апрель 2023 года. Средняя цена на квартиры любого типа сейчас составляет 1876 долларов в месяц. Это. Многие. Денег.

Между тем, недвижимость в мегаполисе демонстрирует заметный спад. Средняя цена дома на одну семью на эту дату на 5% ниже, чем в прошлом году. То же самое и с ценами на квартиры. Plex показывают снижение на 8%. Но это не продлится долго. Потому что эта нехватка арендуемого жилья тянет рынок недвижимости вверх. Неизбежно, по этой цене арендаторы больше хотят инвестировать в свое жилье, чем тратить на него свою зарплату. (Особенно когда доходность их финансовых продуктов довольно разочаровывающая, как сейчас). Это создает спрос, который нынешний жилой фонд не может поддержать. Это общенациональная ситуация, но в некоторых населенных пунктах она явно более вопиющая.

Так что нет, ставки сейчас не очень выгодные. Но рынок переживает затишье, которое делает цены немного более доступными… в ожидании, пока дефицит не подтолкнет их вверх. Особенно когда ставки снова упадут. Наблюдаемый сейчас экономический спад и чрезмерное внимание Банка Канады к ключевой ставке указывают на то, что это грядет. Медленно, но достаточно уверенно.

И затем, поскольку жилье должно быть хорошим, а цены на аренду непомерно высоки, я скорее из тех, кто говорит: выберите ипотечный продукт, который соответствует вашей толерантности к риску, оцените долгосрочные затраты, и вы увидите, что это, несомненно, неплохое решение. Покупка все еще слишком дорогая на ваш вкус? Возможно, но могло быть и хуже. Ставки не очень удобны? Я согласен с этим.

Для удовольствия я просмотрел данные о том, когда в последний раз они были в том же реестре, что и сегодня, то есть в 2008 году. Тогда они составляли чуть более 5% (в июле). Средняя цена проживания в Канаде составляла 343 700 долларов, а в Квебеке-227 000 долларов. Ежемесячные цены на ипотеку составляли 1736 и 1148 долларов соответственно. По сравнению с сегодняшним днем средняя цена проживания в Канаде составляет 662 437 долларов. В Квебеке: 458 676 Долларов.

В обоих случаях стоимость недвижимости более или менее удвоилась за 15 лет. Для сравнения, инфляция для всех товаров и услуг в период с 2008 по 2023 год составляет 37,92% (согласно расчетному инструменту Банка Канады). Таким образом, даже если добавить ежегодные расходы на налоги и техническое обслуживание, не так много людей, которые должны сожалеть о покупке в 2008 году-несмотря на то, что первые несколько лет обошлись им дорого с точки зрения процентов-поскольку рыночная стоимость их проживания выросла более чем в три раза. выше к вопросу об инфляции.

Место, в котором они могли жить, приглашать своих друзей, наблюдать, как их дети растут, стареют, любят друг друга. Каким другим вложением, возможно, более выгодным, мы можем воспользоваться таким образом? Да, ставки тогда значительно упали. Нет, на подобный сценарий рассчитывать нельзя. По крайней мере, на данный момент ничто не указывает на это. Но в условиях, когда государственные власти, похоже, испытывают трудности с поиском решения, позволяющего выйти из тупика, связанного с нехваткой жилья, с заметным ростом заработной платы, вызванным нехваткой рабочей силы, можно с уверенностью сказать, что стоимость аренды и недвижимости будет продолжать расти. карабкаться вверх.

И как только ставки снова упадут, мы вполне можем стать свидетелями новой лихорадки на рынке недвижимости. Таким образом, Здесь страх перед высокими ставками должен гораздо больше пугать людей, которые покупали в разгар рыночной ярости, по очень низким ставкам, по очень высоким ценам. И наоборот, нынешнее снижение цен на жилье и высокие ставки с самого начала могут быть хорошим способом принять на себя просчитанный риск, мотивированный историей рынков и ситуацией с недвижимостью в пользу покупки, раньше, чем позже.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы