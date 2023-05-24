Канада и весь Евросоюз не получили доступ к чат-боту Google Bard

Хотя чат-бот Google Bard уже доступен в 180 странах мира, доступ к нему получили далеко не все регионы. Пока жители, например, Казахстана и США на равных условиях могут пользоваться возможностями Bard, пользователям из некоторых других регионов приходится прибегать к помощи VPN для доступа к сервису.
Как известно, сначала Bard поддерживал только английский язык, теперь добавились японский и корейский. В скором будущем будет организована поддержка ещё 40 языков, включая русский. Но, удивительно то, что все страны Евросоюза, а также Канада – тоже. Как и другие сервисы Google, Bard также оказался недоступен в Китае.
Пока европейцам, россиянам и жителям Беларуси и Канады приходится прибегать к помощи VPN-сервисов или специальных расширений для браузеров, чтобы пообщаться с Bard. Хотя Google нигде не заявляла об исключении ЕС, похоже, ограничения для Евросоюза связаны с жёсткими нормами европейского Общего регламента по защите данных (GDPR) и другими местными законами.
Более того, учитывается не только угроза конфиденциальности пользовательских данных. Возможно незаконное использование инструментами вроде ChatGPT и Bard полученной в процессе обучения чужой интеллектуальной собственности. По данным Reuters, в качестве ответной меры ЕС работает над новыми правилами наказания за нарушение авторских прав с использованием ИИ. Google уже сообщила, что будет маркировать сгенерированный ИИ контент. Компания намерена перестраховаться, чтобы не получать в регионе многомиллионных штрафов.