Канада и весь Евросоюз не получили доступ к чат-боту Google Bard

Хотя чат-бот Google Bard уже доступен в 180 странах мира, доступ к нему получили далеко не все регионы.

Хотя чат-бот Google Bard уже доступен в 180 странах мира, доступ к нему получили далеко не все регионы. Пока жители, например, Казахстана и США на равных условиях могут пользоваться возможностями Bard, пользователям из некоторых других регионов приходится прибегать к помощи VPN для доступа к сервису.

Как известно, сначала Bard поддерживал только английский язык, теперь добавились японский и корейский. В скором будущем будет организована поддержка ещё 40 языков, включая русский. Но, удивительно то, что все страны Евросоюза, а также Канада – тоже. Как и другие сервисы Google, Bard также оказался недоступен в Китае.

Пока европейцам, россиянам и жителям Беларуси и Канады приходится прибегать к помощи VPN-сервисов или специальных расширений для браузеров, чтобы пообщаться с Bard. Хотя Google нигде не заявляла об исключении ЕС, похоже, ограничения для Евросоюза связаны с жёсткими нормами европейского Общего регламента по защите данных (GDPR) и другими местными законами.

Опасения Google вполне оправданы: совсем недавно в Италии ввели ряд ограничений на деятельность конкурента — ChatGPT компании OpenAI. Хотя деятельность бота вновь разрешили, компании придётся соблюдать ряд условий, чтобы не подпадать под санкции.

Более того, учитывается не только угроза конфиденциальности пользовательских данных. Возможно незаконное использование инструментами вроде ChatGPT и Bard полученной в процессе обучения чужой интеллектуальной собственности. По данным Reuters, в качестве ответной меры ЕС работает над новыми правилами наказания за нарушение авторских прав с использованием ИИ. Google уже сообщила, что будет маркировать сгенерированный ИИ контент. Компания намерена перестраховаться, чтобы не получать в регионе многомиллионных штрафов.