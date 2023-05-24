Принц Гарри проиграл суд по иску о безопасности против МВД Великобритании

Принц Гарри проиграл суд по иску о безопасности против министерства внутренних дел Великобритании

Борьба герцога Сассекского за судебный пересмотр решения о том, что ему не следует разрешать в частном порядке платить за свою охрану, закончилась поражением. Теперь Гарри не сможет подать второй иск в Высокий суд против Министерства внутренних дел.

Министерство внутренних дел выступило против идеи позволить богатым людям покупать безопасность у полиции. Представитель правительства сказал:

«Мы приветствуем решение, подтверждающее целостность защитной системы безопасности. Система безопасности правительства Великобритании является строгой и пропорциональной. Наша давняя политика заключается в том, чтобы не предоставлять подробную информацию об этих мерах, поскольку это может поставить под угрозу их целостность и повлиять на безопасность людей. Было бы нецелесообразно комментировать дальнейшие судебные разбирательства».

У герцога и герцогини Сассекских есть собственная служба безопасности в США.