Банк Канады посоветуется с общественностью насчет выпуска цифрового доллара

Центральный банк Канады решил спросить у общественности, что она думает по поводу выпуска цифровой версии канадского доллара

Центральный банк Канады решил спросить у общественности, что она думает по поводу выпуска цифровой версии канадского доллара. Банк Канады проведет опрос среди общественности на тему того, что люди думают насчет выпуска цифровой валюты Центробанка (CBDC). Об этом регулятор сообщил на официальном сайте.

В перечне вопросов у граждан Канады спрашивают, слышали ли они о цифровой версии канадского доллара, какими методами расчета пользуются чаще всего, почему выбрали тот или иной метод. Также у респондентов спрашивают о наличии криптовалют. Примечательно, что в случае выбора налички Банк Канады уверяет респондента, что цифровая версия канадского доллара будет обладать схожими характеристиками с рядом преимуществ.

Отметим, что еще в мае 2021 года бывший глава Банка Канады Тимоти Лейн заявил, что не видит необходимости в создании CBDC. Тогда Лейн отметил, что регулятор не видит «веских аргументов в пользу выпуска» CBDC, но признал, что мир развивается очень быстро и, вероятно, «после пандемии эти процессы ускорятся».

Сейчас Банк Канады считает, что он должен быть готов к выпуску подобной валюты, поскольку другие страны активно работают в этом направлении. Публичные консультации Банка Канада с общественностью продлятся до 19 июня 2023 года.

В США нет единого мнения по поводу цифровой валюты Центробанка. В марте представители Республиканской партии в Сенате США внесли законопроект, который запретит ФРС США и администрации президента Джо Байдена развивать CBDC. Автором законопроекта выступил сенатор от штата Техас Тед Круз при поддержке сенаторов штата Индиана Майкома Брауна и штата Айова Чака Грассли. Круз утверждает, что федеральное правительство не имеет полномочий в одностороннем порядке устанавливать валюту центрального банка США.