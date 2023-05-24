Велосипедист столкнулся с медведем недалеко от Ванкувера

В канадском Ванкувере велосипедист получил серьезные травмы после столкновения с медведем

Инцидент произошел недалеко от Ванкувера на трассе в заповеднике Lower Seymour. 30-летний Кевин Милнер ехал по трассе, когда увидел в траве черного медведя. Животное бросилось к велосипедисту, и тот врезался в медведя и перелетел через него.

«Я сделал сальто через него. Я практически поцеловал медведя, а затем, я думаю, я перелетел через него по воздуху», — поделился мужчина. Милнер получил перелом лопатки, ушиб ребер и сердца. После столкновения медведь убежал в лес, но через какое-то время вернулся и принялся жевать траву.

Велосипедиста госпитализировали в больницу Lions Gate в Ванкувере.