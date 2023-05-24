Недвижимость: Банки закрывают кран

Получить ипотечный кредит в стране становится все труднее, следует из данных последнего опроса, проведенного Банком Канады среди кредитных менеджеров крупных финансовых учреждений.

Получить ипотечный кредит в стране становится все труднее, следует из данных последнего опроса, проведенного Банком Канады среди кредитных менеджеров крупных финансовых учреждений.

Это открытие происходит в то время, когда строительство нового жилья значительно замедляется в Квебеке, как и в других местах Канады.

“Канадские банки ужесточают свои стандарты кредитования”, – пишет Хьюго Сент-Мари, директор по портфельной стратегии и количественному анализу Scotia, в записке для своих клиентов, опубликованной в понедельник. Что касается потребителей, то, по-видимому, получить ипотечный кредит намного сложнее, чем другие виды кредитов, что говорит о том, что банки на данный момент в достаточной степени подвержены риску в сфере недвижимости и потенциально одобряют только потребителей с отличным кредитным рейтингом».

Звонки в Дежарден и Национальный банк, чтобы узнать, о чем идет речь в повседневной жизни, не привели к немедленной реакции с их стороны.

« Это типично, когда происходит разворот рынка. Кредиторы не уверены, куда девается стоимость активов недвижимости. В это время они хотят меньше подвергать себя риску на рынке недвижимости», – комментирует Поль Кардиналь, директор Экономического отдела Ассоциации профессионалов строительства и жилищного строительства Квебека (APCHQ).

Спусковым крючком, по его словам, является увеличение стоимости средств для банков. « В результате этого, возможно, кредиторы захотят получить небольшую дополнительную маржу, потому что они считают ситуацию более рискованной. В таких условиях часто случается, что кредиторы сосредотачиваются на клиентах с лучшими кредитными рейтингами, с более длительной деловой историей и с хорошо укомплектованным портфелем. Если мы были небольшим застройщиком, работающим в течение двух или трех лет с ограниченным объемом, возможно, нам будет сложнее найти финансирование в настоящее время, к сожалению».

По мнению профессора экономики UQAM Филиппа Гуле Кулома, рынок жилья переживает перестройку. “Изменение условий кредитования является нестабильным показателем, но мы видим, что условия ухудшаются, когда происходит повышение процентных ставок, как в этом году и в 2018 году, или когда происходит серьезный спад, как в 2020 году».

В ответ на растущие затраты на финансирование строители замедляют темпы. В апреле было построено менее 2900 единиц, что на 48% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Это восьмое снижение за месяц подряд. Все падает, как дома, так и многоквартирные дома, и во всех регионах. По прошествии четырех месяцев количество новых единиц в Монреальском регионе упало на 48%.

Это данные без учета сезонных колебаний. Они собраны канадским ипотечным и жилищным обществом (SCHL). Она обрабатывает их, чтобы устранить сезонный эффект и, таким образом, иметь возможность сравнить показатели апреля с показателями марта. Исходя из этого, SCHL отмечает прогресс в апреле, когда темпы ввода в эксплуатацию увеличились на 8% в годовом исчислении по сравнению с мартом.

По данным APCHQ, жилищное строительство в Квебеке переживает худшее начало года с 2016 года.

Г-н кардинал планировал начать строительство 46 000 объектов в этом году. Он только что снизил свой прогноз до 40 000. Он также готовится снизить свои прогнозы на 2024 год.

« В настоящее время проекты не получают поддержки, потому что существует жесткая политика финансирования,-говорит Марк-Андре Плант, представитель корпорации владельцев недвижимости Квебека. Мы приходим к выводу, что если не будет программ по стимулированию предложения, кризис 1 июля будет тяжелым, и в следующем году он будет еще более тяжелым».

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