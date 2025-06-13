Правительство Квебека намерено сохранить повышение стоимости обучения для студентов других провинций

Правительство Квебека заявило, что не намерено отказываться от повышения стоимости обучения для студентов из других провинций, несмотря на решение суда, признавшего существующую политику необоснованной. Министр высшего образования Паскаль Дери подтвердила это решение в своём заявлении в социальных сетях во вторник: «Мы придерживаемся нашего решения. Мы твёрдо убеждены, что правительство Квебека не обязано гарантировать финансовую доступность образования для тех, кто не является жителем провинции».

В тот же день офис министра подтвердил, что правительство не будет обжаловать решение Высшего суда, вынесенное в апреле, которое отменило повышение стоимости обучения для студентов из других провинций на 33% — решение, принятое в 2023 году с целью сократить число англоязычных студентов и защитить французский язык. Судья Эрик Дюфур постановил, что повышение стоимости обучения на 3000 долларов является необоснованным и «не подтверждено имеющимися и убедительными данными». При этом он допустил, что новый тариф может оставаться в силе до девяти месяцев, пока правительство не пересмотрит свою политику.

Министр Дери не уточнила, как именно правительство намерено сохранить повышение стоимости обучения в соответствии с решением суда. Она подчеркнула, что суд также «признал ответственность правительства за принятие необходимых мер для защиты французского языка в Квебеке».

Суд также отменил новое требование, согласно которому 80% студентов из других провинций в англоязычных университетах должны были достичь среднего уровня владения французским языком к моменту окончания обучения. Это правило должно было вступить в силу осенью этого года. Судья Дюфур признал данный порог нереалистичным из-за «почти полной невозможности» его достижения университетами.

Дери сообщила, что правительство проведёт консультации с университетами по поводу языковых требований в ближайшие недели.

Решение суда подтвердило право правительства Квебека устанавливать минимальную стоимость обучения для иностранных студентов на уровне около 20 000 долларов, а также перераспределять значительную часть этих средств из англоязычных университетов в пользу франкоязычных.

Университеты Макгилл и Конкордия оспаривали эти изменения в суде в прошлом году, утверждая, что они нарушают Канадскую и Квебекскую хартии прав. Они также заявляли, что новые правила необоснованны и не подкреплены доказательствами.

Судья решил рассматривать дело в рамках административного права, которое требует от правительств действовать справедливо и законно. Он отметил, что суды обычно обращаются к конституционным вопросам только в случае крайней необходимости.

Правительство Квебека продолжает настаивать на повышении стоимости обучения для студентов из других провинций и иностранцев, несмотря на критику и судебные решения. В центре спора — защита французского языка и финансовая доступность высшего образования для всех желающих.

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