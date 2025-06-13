Правительство Квебека намерено сохранить повышение стоимости обучения для студентов других провинций

В тот же день офис министра подтвердил, что правительство не будет обжаловать решение Высшего суда, вынесенное в апреле, которое отменило повышение стоимости обучения для студентов из других провинций на 33% — решение, принятое в 2023 году с целью сократить число англоязычных студентов и защитить французский язык. Судья Эрик Дюфур постановил, что повышение стоимости обучения на 3000 долларов является необоснованным и «не подтверждено имеющимися и убедительными данными». При этом он допустил, что новый тариф может оставаться в силе до девяти месяцев, пока правительство не пересмотрит свою политику.
Министр Дери не уточнила, как именно правительство намерено сохранить повышение стоимости обучения в соответствии с решением суда. Она подчеркнула, что суд также «признал ответственность правительства за принятие необходимых мер для защиты французского языка в Квебеке».
Суд также отменил новое требование, согласно которому 80% студентов из других провинций в англоязычных университетах должны были достичь среднего уровня владения французским языком к моменту окончания обучения. Это правило должно было вступить в силу осенью этого года. Судья Дюфур признал данный порог нереалистичным из-за «почти полной невозможности» его достижения университетами.
Дери сообщила, что правительство проведёт консультации с университетами по поводу языковых требований в ближайшие недели.
Решение суда подтвердило право правительства Квебека устанавливать минимальную стоимость обучения для иностранных студентов на уровне около 20 000 долларов, а также перераспределять значительную часть этих средств из англоязычных университетов в пользу франкоязычных.
Университеты Макгилл и Конкордия оспаривали эти изменения в суде в прошлом году, утверждая, что они нарушают Канадскую и Квебекскую хартии прав. Они также заявляли, что новые правила необоснованны и не подкреплены доказательствами.
Судья решил рассматривать дело в рамках административного права, которое требует от правительств действовать справедливо и законно. Он отметил, что суды обычно обращаются к конституционным вопросам только в случае крайней необходимости.
Правительство Квебека продолжает настаивать на повышении стоимости обучения для студентов из других провинций и иностранцев, несмотря на критику и судебные решения. В центре спора — защита французского языка и финансовая доступность высшего образования для всех желающих.
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