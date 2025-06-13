Жители TMR  бьют тревогу: на улице Люсерн участились случаи превышения скорости

Жители TMR обеспокоены: улица Люсерн, соединяющая улицу Жан-Талон с шоссе 40, превратилась в зону повышенной опасности из-за частых случаев превышения скорости. Участок длиной 1,5 километра — широкий, прямой и жилой, с четырьмя полосами движения, минимумом светофоров и отсутствием защищённых велодорожек. Во время часа пик на улице запрещена парковка, что, по мнению местных жителей, создаёт идеальные условия для лихачей.

«Ограничение скорости — 40 км/ч, но часто люди едут 60 или даже 70», — рассказывает Александр Кассис, отец двоих детей, живущий на Люсерн. — «У нас было несколько опасных ситуаций. Пока ничего серьёзного не произошло, но это вызывает тревогу».

В прошлом месяце Кассис запустил петицию с требованием установить дополнительные меры безопасности: защищённые велодорожки, расширения тротуаров и лежачих полицейских. По его словам, нынешнее состояние улицы скорее напоминает шоссе, чем тихую жилую зону. Проблема обсуждается годами, но власти города, по словам жителей, постоянно откладывают решение.

Многие семьи уже не разрешают детям самостоятельно гулять или кататься на велосипеде по Люсерн. «Это ненормально для улицы, где живёт так много семей», — отмечает Кассис.

Несколько лет назад на улице установили радар, показывающий текущую скорость, но, по словам жителей, это только подчёркивает масштаб проблемы — на дисплее часто фиксируются цифры, значительно превышающие допустимую скорость.

Мэр Питер Малуф в интервью CTV News заявил, что относится к проблеме серьёзно и работает над долгосрочными решениями не только для Люсерн, но и для всего TMR. По его словам, Люсерн — межмуниципальная дорога, что усложняет ситуацию. Город планирует провести исследование трафика этой осенью, чтобы оценить поведение водителей, выявить источники движения и понять, не используют ли водители Люсерн как короткий путь к основным магистралям.

«Мы не хотим действовать методом проб и ошибок, — подчеркнул Малуф. — Нам нужен продуманный план, основанный на рекомендациях экспертов и лучших практиках других муниципалитетов. Цель — найти разумные и эффективные решения, которые не просто перенесут проблему на маленькие жилые улицы».

Мэр также напомнил о ранее принятых мерах: снижении скорости с 50 до 40 км/ч и установке пешеходных сигналов на ключевых перекрёстках. Однако он признал, что для Люсерн этого недостаточно.

Исследование трафика начнётся в конце октября или начале ноября, после завершения работ Hydro-Québec на улице. По словам мэра, это время выбрано не случайно: осенью на улицах наблюдается более типичный трафик — школьные автобусы, студенты и работающие возвращаются к обычному ритму жизни.

Тем временем жители, в том числе Александр Кассис, продолжают ждать перемен. «Мы уже много лет просим изменить ситуацию, — говорит он. — Нам нужны конкретные сроки и уверенность, что что-то наконец изменится».

Проблема безопасности на улице Люсерн в TMR вызывает обеспокоенность у жителей и становится примером необходимости комплексного подхода к безопасности дорожного движения в жилых районах Монреаля. Власти обещают принять меры, но жители ждут реальных изменений.

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