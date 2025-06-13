Владельцы магазинов хобби в Квебеке бьют тревогу из-за нового языкового закона

Магазины хобби в Квебеке оказались под угрозой закрытия из-за нового языкового закона, известного как Bill 96, который требует, чтобы продукция продавалась с описанием на французском языке. Проблема в том, что многие товары, такие как настольные игры, карты и художественные принадлежности, производятся за рубежом и поставляются только с англоязычной упаковкой.

«Я понял, что около 90% моего магазина — это незаконно», — рассказал CTV News Марк-Андре Лаланд, владелец магазина La Boutique Tabletop в Сент-Март-сюр-ле-Лак. Он пояснил, что на коробках с играми обычно есть лишь небольшая надпись на французском, а основная информация представлена на английском. Например, греческая компания Para Bellum Games выпускает игру Conquest, но на упаковке нет информации на каком-либо языке, кроме английского.

Аналогичная ситуация сложилась и в магазине BD Cosmos в Лавале. Владелец Жюльен Васкес заявил, что примерно 30% товаров в его магазине нарушают требования нового закона. «Мне придётся либо распродать целые линейки товаров, либо закрыть эту часть магазина для квебекских клиентов и продавать их только онлайн в другие провинции Канады», — сказал он.

Владельцы магазинов отмечают, что эти товары просто не выпускаются на французском языке, а под новыми правилами не могут быть проданы в Квебеке. Большинство настольных игр, миниатюр, красок и кистей производятся в Англии, Испании и Дании. «Они не станут делать отдельную упаковку для Квебека, который составляет одну десятую процента от рынка Запада», — объяснил Лаланд.

Розничные торговцы просят предоставить им исключение из закона, сравнивая свою отрасль с книжными магазинами как частью культурной индустрии. Без такого исключения, по словам Лаланда, это станет смертельным ударом для бизнеса. «Я пережил COVID, пережил наводнение, а теперь это может стать концом. Это было бы очень грустно», — сказал он.

Покупатели также выражают тревогу. «К сожалению, последствия для нашего маленького сообщества будут огромными», — отметил Валентин Пучкаров. «Моя главная забота — что моё хобби станет недоступным в Квебеке», — добавил Матьё Куртеманш.

Если ситуация не изменится, для многих любителей настольных игр это действительно может стать концом игры.

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