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Новости Демонтаж лагеря бездомных на улице Нотр-Дам в Монреале отложен из-за судебного решения

Демонтаж лагеря бездомных на улице Нотр-Дам в Монреале отложен из-за судебного решения

Виктория Христова Июн 13, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 17 Просмотров

Запланированный на среду демонтаж лагеря бездомных на улице Нотр-Дам в Монреале был отменён. Причиной стала отсрочка решения суда по срочному ходатайству, поданному во вторник Clinique juridique itinérante.

 

 

Судебное разбирательство продолжится в среду в здании Высшего суда Монреаля. Как сообщают несколько СМИ, юристы Clinique juridique itinérante утверждают, что ликвидация лагеря нанесёт серьёзный ущерб его обитателям.

В самой организации заявили, что не будут комментировать ситуацию, пока идёт судебный процесс.

Решение о демонтаже лагеря вызвало широкий общественный резонанс в Монреале, где вопросы безопасности и поддержки уязвимых групп населения остаются в фокусе внимания.

Многие жители и активисты следят за развитием событий, опасаясь ухудшения положения бездомных и возможных последствий для общественного порядка.

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