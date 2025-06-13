Демонтаж лагеря бездомных на улице Нотр-Дам в Монреале отложен из-за судебного решения

Судебное разбирательство продолжится в среду в здании Высшего суда Монреаля. Как сообщают несколько СМИ, юристы Clinique juridique itinérante утверждают, что ликвидация лагеря нанесёт серьёзный ущерб его обитателям.
В самой организации заявили, что не будут комментировать ситуацию, пока идёт судебный процесс.
Решение о демонтаже лагеря вызвало широкий общественный резонанс в Монреале, где вопросы безопасности и поддержки уязвимых групп населения остаются в фокусе внимания.
Многие жители и активисты следят за развитием событий, опасаясь ухудшения положения бездомных и возможных последствий для общественного порядка.
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