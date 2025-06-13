Пакистанец из Канады экстрадирован в США по обвинениям в подготовке теракта против еврейского центра

Министерство юстиции США сообщает, что пакистанский гражданин Мухаммад Шахзеб Хан, ранее проживавший в Канаде, был экстрадирован в Нью-Йорк, где ему предъявлены обвинения в подготовке массового расстрела в еврейском центре.

Как стало известно, Королевская канадская конная полиция (RCMP) арестовала Хана в Квебеке в сентябре прошлого года. На тот момент полиция заявила, что он находился в процессе планирования смертоносной атаки на еврейское население США и также столкнулся с обвинениями в Канаде.

В настоящее время Хану в США предъявлены обвинения в попытке предоставить материальную поддержку иностранной террористической организации и в попытке совершения террористического акта, выходящего за национальные границы. 20-летний подозреваемый должен предстать перед судом в Нью-Йорке в среду.

По данным Министерства юстиции США, Хан планировал «вдохновлённое ИГИЛ массовое убийство» примерно на годовщину атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2024 года. Джей Клейтон, федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка, заявил, что Хан намеревался «использовать автоматическое оружие, чтобы убить как можно больше членов еврейской общины — всё во имя ИГИЛ».

В заявлении также говорится, что Хан начал публиковать материалы в поддержку ИГИЛ в социальных сетях и общаться с людьми через зашифрованные мессенджеры примерно с ноября 2023 года. После распространения пропаганды ИГИЛ он вступил в контакт с подставными сотрудниками правоохранительных органов, которым рассказал о своих планах совершить нападение вместе с американским сообщником (его имя не разглашается).

Хан сообщил подставным офицерам, что они должны приобрести штурмовые винтовки AR-15, боеприпасы и другие материалы, и предоставил подробности о том, как он планирует пересечь границу. В августе прошлого года он изменил цель и заявил, что решил совершить массовый расстрел в еврейском центре в Бруклине примерно на 7 октября 2024 года. В одном из сообщений Хан отметил: «Если мы преуспеем в нашем плане, это будет крупнейшая атака на территории США со времён 11 сентября».

Попытка Хана добраться до американской границы состоялась 4 сентября 2024 года. По данным Министерства юстиции, он использовал три разных автомобиля, чтобы проехать через Канаду к границе, но был остановлен канадскими властями в районе Ормстауна, Квебек, примерно в 20 км от границы.

Обвинения против Хана пока не доказаны в суде. В случае признания виновным ему грозит пожизненное заключение .

Эта история вызвала широкий резонанс, особенно в связи с повышенным вниманием к вопросам безопасности еврейских общин и борьбе с терроризмом как в Канаде, так и в США.

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