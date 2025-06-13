Коллектив автосалона в Труа-Ривьер сорвал джекпот: 15 коллег выиграли $20 миллионов

Группа из 15 сотрудников автосалона в Труа-Ривьер, Квебек, стала обладателем джекпота в $20 миллионов по итогам лотереи Lotto Max от 3 июня. Каждый из коллег получит по $1 333 333.

Среди победителей — Николя Дезиель, самый молодой член коллектива: ему чуть больше 20 лет. Билеты для группы обычно покупал Кристиан Дессюро, который и узнал о победе первым. По словам Лото-Квебек, он проснулся утром 3 июня, увидел новость и сказал жене: «Садись, родная, это стоит того!» — прежде чем поделиться радостью с коллегами.

Один из сотрудников уже решил уволиться и отправиться в путешествие на своём доме на колёсах. Другие планируют приобрести новые автомобили, купить дома и сделать ремонт.

Одна из участниц группы, которая до этого искала подержанный холодильник, теперь собирается купить новый коттедж в регионе Мориси.

Резюме:

Удача улыбнулась коллективу автосалона — каждый из 15 сотрудников стал миллионером. Новость особенно интересна тем, кто следит за рынком недвижимости и автомобильными новостями: победители планируют крупные покупки, а один из них уже готовится к жизни на колёсах.

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