Перезаключение ипотеки после пандемии: не просто формальность

Спустя несколько лет после пандемии перезаключение ипотечного кредита перестало быть рутинной процедурой. Для тех, кто покупал недвижимость в 2020 году, ставки по ипотеке выросли с 2 до 4 процентов. Этот шок был ожидаем, но резкое увеличение ежемесячных платежей больно ударило по бюджету многих семей. Единственный выход для некоторых — растянуть срок ипотеки, словно резинку.

Не всем по душе, когда к фиксированным расходам добавляется лишние 300 или 500 долларов в месяц. Поэтому люди ищут способы минимизировать потери. По словам Вероники Карон, брокера компании Multi-Prêts Hypothèques, от 40 до 50 процентов ее клиентов выбирают продление срока погашения кредита. «Это самое популярное и простое решение, — говорит она. — Мы играем с календарем, отодвигаем дату окончательного погашения».

Брокер адаптируется к каждой ситуации. Иногда она подбирает срок погашения, который компенсирует ожидаемый рост платежей, чтобы клиент не почувствовал шока. «Иногда мы устанавливаем срок погашения в 22 года, иногда — 23 с половиной года. А для некоторых возвращаем срок на 25 лет, а в случае рефинансирования — даже на 30 лет». Похожая ситуация наблюдается и у онлайн-кредитора nesto из Монреаля. По оценкам компании, около 30 процентов клиентов продлевают срок погашения кредита, так как не могут справиться с ростом процентных ставок. «Это очень высокий показатель. Когда ставки были 2 процента, такое случалось у 5–10 процентов заемщиков», — отмечает сооснователь и операционный директор Дамьен Шарбонно.

Однако такая стратегия не идеальна, особенно в долгосрочной перспективе. Главный побочный эффект хорошо известен: в итоге большая часть платежей уходит на проценты, а не на погашение основного долга. Как видно из расчетов, по кредиту в 417 000 долларов увеличение срока погашения на 5 лет приводит к дополнительным расходам на проценты в размере 21 000 долларов. Эти деньги могли бы пойти на погашение основного долга, но вместо этого достанутся банку.

Тем не менее, такой подход не всегда ошибочен. Некоторые клиенты Вероники Карон выбирают срок погашения 30 лет, чтобы сохранить возможность откладывать деньги. «Они хотят иметь запас прочности, чтобы продолжать пополнять свои RRSP, TFSA или RESPs для детей, — рассказывает брокер. — Если сбалансированный портфель приносит в среднем 5–7 процентов годовых, такое решение может быть выгодным», — соглашается финансовый планировщик Симон Уль, секретарь-казначей организации ÉducÉpargne. «Это не плохо, если люди действительно могут сберегать. Но нужна дисциплина. Если цель — просто тратить больше или поддерживать привычный уровень жизни, проблема не решается».

Другими словами, продление срока кредита — не волшебная палочка. Это инструмент, который нужно использовать с осторожностью.

Некоторые используют срок в 30 лет как страховочную сетку. «Часто это временная мера», — отмечает Вероника Карон. Чтобы не увеличивать расходы на проценты, она рекомендует клиентам делать платежи каждые две недели, что может сократить срок погашения до 25–26 лет. Также она предлагает назначить встречу через 18 месяцев, чтобы проверить, есть ли свободные средства для внеочередного платежа.

Многие оценивают такой подход как возможность адаптироваться к новой финансовой реальности и даже как вызов для себя — сэкономить и уменьшить расходы на проценты.

По расчетам Банка Канады, те, кто перезаключает ипотеку в этом году, столкнутся с ростом ежемесячных платежей в среднем на 8 процентов. В следующем году ожидается рост примерно на 5 процентов.

Не все переживают этот шок одинаково. Некоторые владельцы недвижимости получили повышение зарплаты или сменили работу. Другие пересмотрели бюджет, сократили расходы, отказались от ремонта или путешествий. Но даже этого бывает недостаточно.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость?

Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.