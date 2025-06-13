Молодого человека выгнали из зоопарка Гранби после опасного поведения у вольера с аллигаторами

В воскресенье молодого человека выдворили из зоопарка Гранби после того, как он был замечен на видео, опасно балансируя над вольером с аллигаторами.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как мужчина, держа в руке мобильный телефон, стоит на ограждении и пытается снять на видео двух рептилий, которые спокойно приближаются к нему. Подобное поведение строго запрещено на территории зоопарка.

«Аллигаторы относятся к категории “красных” — особо опасных видов, — поясняет Джеффри Деселль, директор по эксплуатации зоопарка. — Это представляет опасность для самого человека, для сотрудников, а также для животных». Он отмечает, что, хотя данный инцидент был единичным, подобные выходки могут стать более частыми по мере того, как люди пытаются стать вирусными в интернете.

«Мы должны думать о благополучии животных. Это могло бы стать проблемой, — подчеркнул Деселль, добавив, что работает в зоопарке с 2022 года. — Впервые я вижу группу людей, которые ведут себя подобным образом».

После инцидента в зоопарке проверили состояние вольера и планируют внести изменения для повышения безопасности. Ранее зоопарк уже соблюдал все правила Ассоциации зоопарков и аквариумов.

В статье подчёркивается важность соблюдения правил безопасности в зоопарках и предупреждается о последствиях рискованного поведения ради получения популярности в социальных сетях.

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