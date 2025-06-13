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Новости Трагедия в Лашине: женщина и её трёхлетний сын утонули в частном бассейне

Трагедия в Лашине: женщина и её трёхлетний сын утонули в частном бассейне

Степан Артемьевский Июн 13, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 38 Просмотров

В ночь на вторник в районе Лашин города Монреаль произошла трагедия: 34-летняя женщина и её трёхлетний сын утонули в частном бассейне.

 

 

По информации полиции, вызов поступил в службу спасения в 21:35 по адресу на улице 20e Avenue, недалеко от Provost Street. По прибытии на место первой помощи обнаружили двух человек без сознания.

«Мы нашли двух человек без признаков жизни, — сообщила пресс-секретарь полиции Монреаля Каролин Шеврефис. — Парамедики проводили сердечно-лёгочную реанимацию, но, к сожалению, спасти их не удалось — они были объявлены мёртвыми на месте».

Шеврефис также отметила, что следствие не выявило криминальной составляющей в произошедшем. «Это был несчастный случай», — подчеркнула она. Дело передано в бюро коронера для дальнейшего расследования.

Эта трагедия вновь напоминает о важности соблюдения правил безопасности при пользовании бассейнами, особенно в семьях с маленькими детьми. Эксперты рекомендуют не оставлять детей без присмотра у воды и использовать дополнительные средства защиты, чтобы предотвратить подобные несчастные случаи.

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