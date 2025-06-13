“Отдам маму замуж”, а новинки — зрителям!

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Глава муниципалитета города Ольга держит в ежовых рукавицах район и свою дочь Лизу, учительницу русского языка и литературы. Ольга контролирует каждый шаг девушки и строго охраняет ее от бесчестных мужчин, которые вскружат голову, а потом обманут. Именно это много лет назад произошло и с самой Ольгой, поэтому она до сих пор не замужем. Когда она с легкостью расстраивает свадьбу Лизы со своим замом Аркадием, подруги Лизы решают, что пора принимать радикальные меры. Чтобы Лиза могла выйти замуж, нужно сначала выдать замуж ее мать. Чем закончится эта история, вы узнаете, включив комедию “Отдам маму замуж” на сайте интерактивного ТВ eTVnet.com.

Подписывайтесь на eTVnet.com прямо сейчас и смотрите богатейшую коллекцию фильмов и сериалов онлайн-кинотеатров START и Иви и множество других прекрасных фильмов, сериалов в любом жанре, мультики, документалистику, юмор, спортивные передачи и концерты. Все программы из архива демонстрируются без надоедливой рекламы!

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Волчий берег

Капитан полиции Новиков едет в поселок Рыбное в Псковской области, чтобы найти пропавшую невесту. Однако на его пути возникает неожиданное препятствие. Едва прибыв в поселок, он вынужден подключиться к расследованию другого резонансного преступления. В окрестностях поселка совершен налет на машину псковского предпринимателя Благих, фирма которого строит в Рыбном спортивно-оздоровительный комплекс. Деньги бесследно исчезли, кассир и охранники бизнесмена погибли. Расследуя ограбление, Новиков понимает, что пропажа его любимой и налет на местного предпринимателя связаны

Мэр поневоле

Мэр города Николай Николаевич представляет своего нового зама. Крупного специалиста, которого он переманил из столицы. В администрации никто и не догадывается, что еще неделю назад Катерина Петровна была текила-герл. После серьезного разговора с местным авторитетом, мэр выпивает лишнего и впадает в кому. Теперь Катрин — исполняющая обязанности мэра, так решил тот самый авторитет. Катрин планирует просто наслаждаться жизнью в новом статусе, но все меняет знакомство с Сергеем — молодым врачом, который любит свое дело и свой Лисьегорск. Возникшие чувства к Сергею мотивируют Катрин вплотную заняться провинциальным городом и сделать его хоть немного похожим на столицу.

Страх

Следователь прокуратуры Вадим Вершинин, потерявший жену и друга из-за связей с криминальным миром, пытается отыскать новый смысл жизни. В небольшом городке Тархов, где он вынужден скрываться, происходит резонансное преступление. Вадим Вершинин защищает человека, виновность которого для всех кажется очевидной. Ему предстоит бросить вызов судьбе и системе. В этом он видит искупление своих грехов.

СашаТаня. Новый сезон

Жизнь Caши и Taни пo-прежнeму буpнaя и нacыщeннaя coбытиями. Главные герои выйдут на принципиально новый карьерный уровень и самые близкие взаимоотношения. Которые, как всегда, будут осложняться острыми интригами и кознями недоброжелателей. Впрочем, семье Сергеевых не привыкать к преодолению жизненных трудностей.

Бедные смеются, богатые плачут 2

В особняке Воронцовых снова неспокойно — интриги, предательства, любовные треугольники и новые лица, у которых свои планы на дом, деньги и чувства. Горничная Катя, разрываясь между прошлым и настоящим, пытается понять, где ее счастье — с наследником особняка или с парнем, который всегда был рядом. А в это время в доме появляются новые игроки: пробивной чиновник, загадочная пиарщица и еще одна дерзкая горничная. Бедные снова удивляют стойкостью, а богатые снова плачут.

Черная гора

Александр Кречет после расследования громких дел в Следственном комитете России неожиданно выходит в отставку и намерен обосноваться в Крыму. В первый же день на пляже он спасает из воды неизвестного парня, которого явно хотели убить, и который как две капли воды похож на юношу, пропавшего из этого поселка 25 лет назад.

Мышеловка

В коммерческом банке — ЧП. Директор банка найден мертвым в собственном кабинете, и на лице его — застывшая маска ужаса. Следователю СК Ирине Меркуловой предстоит распутать клубок старых тайн и выяснить, кто из сотрудников банка совершил это убийство, и что явилось его причиной. При этом ее брак под угрозой, потому что она в очередной раз предпочла работу семье. Терпение и любовь ее красавца-мужа Германа — на исходе.

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