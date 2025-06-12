В Монреале отпраздновали День России: торжественный прием в Генеральном Консульстве РФ

В канун Дня России Генеральное консульство Российской Федерации в Монреале распахнуло свои двери для тех, кто хранит в сердце любовь к России. В зале приемов собрались представители русскоязычной диаспоры, почётные гости и друзья России, чтобы вместе отметить этот важный праздник.

Официальная часть вечера запомнилась тёплыми и вдохновляющими словами о величии, истории и богатой культуре нашей страны. Звучание государственных гимнов России и Канады наполнило зал особым чувством единения и взаимного уважения двух народов.

После торжественной части гостей ждал небольшой подарок — концерт, подготовленный организацией соотечественников «Брусника». В этот вечер ожили знакомые с детства мелодии: прозвучали любимые песни, которые заставили улыбаться и подпевать даже самых сдержанных гостей. Зажигательные русские народные танцы разогрели атмосферу, а яркие костюмы и мастерство исполнителей вызвали щемящую любовь к нашей Родине.

Завершился праздник роскошным фуршетом, где каждый мог насладиться изысканными угощениями и традиционными русскими блюдами. Ароматы пирогов, блинов и других национальных яств создавали ощущение настоящего домашнего застолья в лучших русских традициях.

Этот вечер стал настоящим событием для русскоязычной общины Монреаля и всех, кто ценит русскую культуру. В сердцах гостей надолго останутся воспоминания о радости, музыке и дружеской атмосфере, которые объединили всех в этот праздничный день!

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