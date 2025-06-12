Поздравление Генконсульства РФ в Монреале по случаю Дня России

Уважаемые граждане России, соотечественники, дорогие друзья!

Сегодня мы отмечаем наш главный государственный праздник — День России.

В этот день 35 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР, а ровно через год — проведены первые выборы Президента Российской Федерации.

Россия — это многонациональное суверенное государство, обеспечивающее в полной мере гарантированные Конституцией Российской Федерации права и свободы граждан.

В нашей стране проживает множество народов и народностей с богатой культурой, уникальными традициями, разными религиозными взглядами. Именно в нашем разнообразии и заключается наша сила и благодаря нему мы планомерно и уверенно продвигаемся по пути прогресса и процветания.

Наша Родина обладает огромным потенциалом и способна отстаивать свои интересы, суверенитет, проводить независимую внешнюю политику, защищать рубежи и обеспечивать безопасность своих граждан.

В этот знаменательный день желаем вам, уважаемые граждане России и соотечественники, мира, благополучия, здоровья и процветания!

С праздником! С Днём России!

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