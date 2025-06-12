В Квебеке появится тропический курорт с аквапарком, театром и отелями — открытие Mōrea Parc Aquatique

Квебек готовится к открытию крупнейшего крытого аквапарка в своей истории — Mōrea Parc Aquatique, который станет настоящим туристическим магнитом для всего региона. Этот проект, реализуемый на частные инвестиции в размере более 175 миллионов долларов, откроется в районе Cité Mirabel, всего в 45 минутах езды от Монреаля, рядом с 28-м съездом с шоссе 15, на улице Шомон.

Что ждёт посетителей?

Более 20 водных аттракционов: горки, водные американские горки, ленивая река, интерактивные игровые зоны и уникальный скрытый аттракцион, который обещают сделать «первым в мире».

горки, водные американские горки, ленивая река, интерактивные игровые зоны и уникальный скрытый аттракцион, который обещают сделать «первым в мире». Искусственная волна для сёрфинга внутри помещения — но без традиционного бассейна с волнами, чтобы сэкономить место и обеспечить безопасность.

— но без традиционного бассейна с волнами, чтобы сэкономить место и обеспечить безопасность. Полинезийские кабинки и тематический дизайн: атмосфера французской Полинезии с традиционными хижинами, тропической растительностью и яркими деталями.

атмосфера французской Полинезии с традиционными хижинами, тропической растительностью и яркими деталями. Два отеля, соединённые крытым переходом: возможность остановиться на несколько дней и полностью погрузиться в атмосферу отдыха.

возможность остановиться на несколько дней и полностью погрузиться в атмосферу отдыха. Спа и оздоровительный центр: для тех, кто хочет расслабиться и восстановить силы.

для тех, кто хочет расслабиться и восстановить силы. Рестораны, магазины и ресепшн на крыше: разнообразие мест для питания и шопинга.

разнообразие мест для питания и шопинга. Конференц-центр площадью 70 000 квадратных футов: для проведения деловых и корпоративных мероприятий.

для проведения деловых и корпоративных мероприятий. Театр на 1500 мест: для шоу, концертов и крупных событий.

для шоу, концертов и крупных событий. Парковка: вертикальная парковка снижает нагрузку на окружающую среду и минимизирует тепловые острова.

История проекта

Первоначально проект был анонсирован в 2021 году под названием «MOANA Aquatics Centre», но из-за пандемии и экономических сложностей его реализация была отложена. В 2025 году проект получил новое имя — Mōrea Parc Aquatique — и расширенную концепцию, вдохновлённую французской Полинезией. Строительство официально начнётся летом 2026 года, а первая фаза — аквапарк и один отель — откроется в 2028 году.

Экономическое и туристическое значение

Mōrea Parc Aquatique обещает стать крупнейшим крытым аквапарком Канады и круглогодичной туристической достопримечательностью для Лорантид и всего Квебека. Проект создаст более 1000 рабочих мест и привлечёт посетителей не только из провинции, но и из других стран. Власти и инвесторы делают ставку на инновации, экологичность и транспортную доступность, включая маршруты общественного транспорта и велосипедные стоянки.

Особенности и атмосфера

Mōrea — это не просто аквапарк, а настоящий курортный комплекс, где каждый найдёт что-то для себя: от экстремальных горок до расслабляющего спа, от семейных игр до бизнес-встреч. Вдохновлённый путешествиями основателя, проект сочетает в себе дух островов, инновации и квебекский колорит.

Mōrea Parc Aquatique обещает перевернуть представление о туризме в Квебеке, став новой визитной карточкой региона и местом, куда захочется возвращаться снова и снова.

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