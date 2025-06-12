В Квебеке появится тропический курорт с аквапарком, театром и отелями — открытие Mōrea Parc Aquatique

Что ждёт посетителей?
- Более 20 водных аттракционов: горки, водные американские горки, ленивая река, интерактивные игровые зоны и уникальный скрытый аттракцион, который обещают сделать «первым в мире».
- Искусственная волна для сёрфинга внутри помещения — но без традиционного бассейна с волнами, чтобы сэкономить место и обеспечить безопасность.
- Полинезийские кабинки и тематический дизайн: атмосфера французской Полинезии с традиционными хижинами, тропической растительностью и яркими деталями.
- Два отеля, соединённые крытым переходом: возможность остановиться на несколько дней и полностью погрузиться в атмосферу отдыха.
- Спа и оздоровительный центр: для тех, кто хочет расслабиться и восстановить силы.
- Рестораны, магазины и ресепшн на крыше: разнообразие мест для питания и шопинга.
- Конференц-центр площадью 70 000 квадратных футов: для проведения деловых и корпоративных мероприятий.
- Театр на 1500 мест: для шоу, концертов и крупных событий.
- Парковка: вертикальная парковка снижает нагрузку на окружающую среду и минимизирует тепловые острова.
История проекта
Первоначально проект был анонсирован в 2021 году под названием «MOANA Aquatics Centre», но из-за пандемии и экономических сложностей его реализация была отложена. В 2025 году проект получил новое имя — Mōrea Parc Aquatique — и расширенную концепцию, вдохновлённую французской Полинезией. Строительство официально начнётся летом 2026 года, а первая фаза — аквапарк и один отель — откроется в 2028 году.
Экономическое и туристическое значение
Mōrea Parc Aquatique обещает стать крупнейшим крытым аквапарком Канады и круглогодичной туристической достопримечательностью для Лорантид и всего Квебека. Проект создаст более 1000 рабочих мест и привлечёт посетителей не только из провинции, но и из других стран. Власти и инвесторы делают ставку на инновации, экологичность и транспортную доступность, включая маршруты общественного транспорта и велосипедные стоянки.
Особенности и атмосфера
Mōrea — это не просто аквапарк, а настоящий курортный комплекс, где каждый найдёт что-то для себя: от экстремальных горок до расслабляющего спа, от семейных игр до бизнес-встреч. Вдохновлённый путешествиями основателя, проект сочетает в себе дух островов, инновации и квебекский колорит.
Mōrea Parc Aquatique обещает перевернуть представление о туризме в Квебеке, став новой визитной карточкой региона и местом, куда захочется возвращаться снова и снова.
Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.