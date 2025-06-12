Четверо несовершеннолетних задержаны после погони на угнанном автомобиле в Кирклэнде

В пятницу полиция Квебека (SQ) сообщила о задержании четырёх несовершеннолетних, связанных с инцидентом с угнанным внедорожником в Кирклэнде, на Западном острове Монреаля.

По данным правоохранительных органов, полицейские попытались остановить внедорожник, двигавшийся на запад по шоссе 40 в районе съезда 61. Водитель не подчинился требованию остановиться, что привело к короткой погоне, которую пришлось прервать из-за интенсивного движения.

Вскоре после этого внедорожник врезался в автомобиль, остановившийся на красный свет на бульваре Сен-Шарль в Кирклэнде — на территории, подконтрольной полиции Монреаля (SPVM). Все четыре пассажира внедорожника покинули место происшествия пешком.

Двух подозреваемых задержали поблизости сотрудники SQ. С помощью полиции Монреаля были найдены и арестованы ещё двое несовершеннолетних. Все четверо задержанных — несовершеннолетние. После допроса их отпустили под обязательство явиться в суд в установленный срок.

Пострадавших в результате инцидента не зафиксировано. Расследование продолжается.

Этот инцидент подчёркивает важность бдительности правоохранительных органов и взаимодействия между различными полицейскими службами, особенно в районах с интенсивным движением и рядом с крупными транспортными магистралями1. Несмотря на отсутствие пострадавших, подобные случаи вызывают беспокойство среди жителей и требуют постоянного внимания к вопросам безопасности на дорогах.

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