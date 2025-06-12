Мэр Кот-Сен-Люк требует от Монреаля решительных мер против антиизраильских протестов и угроз

Мэр Кот-Сен-Люк Митчелл Браунштейн направил очередное письмо мэру Монреаля Валери Плант, требуя немедленных мер против антиизраильских протестующих, которые запугивают жителей и создают риск насилия.

Это уже не первое обращение Браунштейна: ранее он писал Плант после обнаружения «коктейлей Молотова» возле синагоги Beth Israel Beth Aaron в прошлом году, а также вместе с депутатом от Маунт-Роял Энтони Хаусфатером — после того, как антиизраильские протестующие несколько часов находились в квартале Кавендиш во время показа фильма, посвящённого росту антисемитизма после теракта ХАМАС 7 октября 2023 года.

В своём новом письме и видеообращении Браунштейн отметил, что трагедия была предотвращена лишь благодаря бдительности сотрудника общественной безопасности Кот-Сен-Люк, который перед Рош ха-Шана заметил подозрительную машину с людьми в хирургических перчатках. «Но надеяться на удачу — не стратегия, — подчеркнул мэр. — Двойное убийство в Вашингтоне 21 мая 2025 года, направленное против участников еврейского мероприятия, и атака с “коктейлем Молотова” в Боулдере, Колорадо, 1 июня, в результате которой пострадали многие, — это мрачные напоминания о том, что может случиться, если игнорировать тревожные сигналы. Нам повезло однажды. В следующий раз удача может отвернуться. Будем ли мы продолжать надеяться на удачу или примем решительные меры, чтобы защитить наше сообщество до того, как будет слишком поздно?»

Требования мэра Кот-Сен-Люк:

Запретить ношение масок на протестах — позиция, поддержанная профсоюзом полиции. «Те, кто скрывают лица, делают это, чтобы запугивать, скрывать свою личность и часто — чтобы причинить вред», — пишет Браунштейн.

— позиция, поддержанная профсоюзом полиции. «Те, кто скрывают лица, делают это, чтобы запугивать, скрывать свою личность и часто — чтобы причинить вред», — пишет Браунштейн. Изменить модель “договорного управления” протестами — подход, который обычно используется для предотвращения насилия, защиты имущества и безопасности полицейских. По мнению мэра, «в нынешних условиях эта модель наносит вред обществу. Нам сказали, что полиция иногда не вмешивается из-за опасений юридических последствий… Но если мы не будем применять закон из-за возможных судебных решений, мы позволим угрозе судебных исков поставить под угрозу общественный порядок. Монреаль должен проявить лидерство и чётко объяснить судам, почему аресты, когда они оправданы, необходимы».

— подход, который обычно используется для предотвращения насилия, защиты имущества и безопасности полицейских. По мнению мэра, «в нынешних условиях эта модель наносит вред обществу. Нам сказали, что полиция иногда не вмешивается из-за опасений юридических последствий… Но если мы не будем применять закон из-за возможных судебных решений, мы позволим угрозе судебных исков поставить под угрозу общественный порядок. Монреаль должен проявить лидерство и чётко объяснить судам, почему аресты, когда они оправданы, необходимы». Ввести защитные зоны — по аналогии с местными постановлениями в Кот-Сен-Люк и других городах, запрещающими протесты в радиусе 50 метров от синагог, школ и других учреждений. «В этих зонах должны быть запрещены любые формы запугивания, физическое блокирование входов и выходов, использование звукоусиливающей аппаратуры для срыва нормальной деятельности, любые акции, направленные на нарушение общественного порядка», — пишет Браунштейн.

— по аналогии с местными постановлениями в Кот-Сен-Люк и других городах, запрещающими протесты в радиусе 50 метров от синагог, школ и других учреждений. «В этих зонах должны быть запрещены любые формы запугивания, физическое блокирование входов и выходов, использование звукоусиливающей аппаратуры для срыва нормальной деятельности, любые акции, направленные на нарушение общественного порядка», — пишет Браунштейн. Усилить полицейское присутствие возле уязвимых объектов. «Такая бдительность не только служит сдерживающим фактором для потенциальных злоумышленников, но и даёт жителям уверенность в том, что их безопасность воспринимается всерьёз. Монреаль должен показать, что готов реагировать на растущие угрозы с должной серьёзностью», — объясняет мэр.

Браунштейн подчеркнул, что «быть инициативным — не значит быть паникёром, это значит быть ответственным». Он призвал городские власти Монреаля проявить решительность и защитить жителей от угроз насилия и запугивания.

Эти призывы прозвучали на фоне роста беспокойства в монреальском сообществе по поводу антисемитских инцидентов и угроз безопасности, особенно вблизи еврейских учреждений1. Браунштейн и другие лидеры призывают не ждать трагедий, а действовать превентивно, чтобы обеспечить безопасность всех жителей города.

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