TALQ: англоязычное сообщество Квебека обрело новый голос и бренд

На прошлой неделе бывшая организация Quebec Community Groups Network (QCGN) представила свой новый бренд. В ходе ежегодного общего собрания, посвящённого 30-летию, объединение официально объявило о смене имени на TALQ – Talking Advocating Living in Québec (Говорим, отстаиваем, живём в Квебеке), переизбрало руководство, расширило совет директоров и отметило юбилей праздничным вечером.

«QCGN сделала себе подарок на день рождения — новый имидж», — отметила пресс-секретарь Сильвия Мартин-Лафорж. Цветовая палитра изменилась: теперь это насыщенный синий, напоминающий цвета Квебека, а диакритический знак в слове «Québec» подчёркивает принадлежность к провинции. В пресс-релизе говорится, что ребрендинг был проведён, чтобы «лучше выполнять свою миссию как хранителей английского голоса в Квебеке».

В 1995 году, после референдума о независимости Квебека, несколько англоязычных общественных групп объединились и создали QCGN для защиты интересов англоязычного сообщества. Президент TALQ Ева Людвиг подчеркнула, что ребрендинг — это естественный этап развития организации: «Важно было раз и навсегда избавиться от восприятия “мы против них”. Мы празднуем жизнеспособность англоязычного сообщества в гордом французском Квебеке. Мы граждане и соседи, с энтузиазмом интегрированные в ткань квебекского общества».

Смена названия оказалась непростой задачей, признаёт Мартин-Лафорж. Потребовалось найти имя, которое отражает современную суть организации и не нарушает языковые законы провинции. Кроме того, TALQ теперь представляет не только группы, но и отдельных людей, поэтому название «сеть групп» больше не подходило. Новое имя проще произносить, чем прежнее «Quebec Community Groups Network» или аббревиатуру QCGN.

«TALQ отражает нашу приверженность открытому диалогу, усилению разнообразных голосов и объединению сообществ по всему Квебеку, — сказала Людвиг. — Говорить — это не только быть услышанным, но и слушать. Мы хотим расширить движение, к которому люди захотят присоединиться — позитивное, инклюзивное, открытое для всех».

Руководство организации осталось прежним: Ева Людвиг — президент, Кэтрин Коракакис — вице-президент. В совет директоров вошли журналист Лесли Робертс и председатель English Montreal School Board Джо Ортона, который также возглавляет Ассоциацию англоязычных школьных советов. «Как председатель EMSB и президент QESBA я боролся за защиту конституционных прав англоязычных квебекцев и жизнеспособность наших институтов, — написал Ортона на Facebook. — Я с нетерпением жду продолжения этой работы в TALQ вместе с вдохновляющими активистами со всей провинции. Вместе мы сделаем так, чтобы голос нашего сообщества оставался сильным, единым и неоставимым без внимания».

Ребрендинг QCGN в TALQ — важный шаг для англоязычного сообщества Квебека, подчеркивающий его интеграцию, открытость и стремление к диалогу в мультикультурном обществе. Организация продолжает защищать интересы и голоса англоязычных жителей, объединяя их под новым, современным брендом.

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