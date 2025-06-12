Монреаль: полиция разгромила сеть вымогателей, терроризировавших рестораторов

В ходе крупномасштабной полицейской операции в Монреале задержаны 13 подозреваемых, изъяты огнестрельное оружие, наркотики и почти 120 000 долларов наличными. Операция направлена на ликвидацию преступной сети, которая в течение длительного времени вымогала деньги у владельцев ресторанов и баров, используя угрозы, поджоги и требования «крыши».

По данным полиции, преступная сеть активизировалась после снятия ограничений, связанных с пандемией COVID-19, и особенно сильно ударила по заведениям в центральных районах города. Трое мужчин в возрасте 25, 34 и 39 лет считаются организаторами нескольких попыток вымогательства у двух владельцев ресторанов в центре Монреаля. Нападения на эти заведения включали обстрел в феврале, когда в окно ресторана на улице Сент-Катрин были произведены выстрелы. Впоследствии пострадали и другие принадлежащие тем же владельцам рестораны, а также их частная резиденция.

В ходе расследования выяснилось, что на одних и тех же жертв претендовали две независимые преступные группировки, связанные с наркоторговлей. Из 13 задержанных восемь — мужчины и двое — женщины в возрасте от 28 до 44 лет. Некоторые из них предстанут перед судом в ближайшие 24 часа, остальные будут отпущены под строгие условия.

Операция проводилась с привлечением 150 полицейских из подразделений по борьбе с огнестрельным оружием и наркотиками, а также районных и специализированных команд. Поддержку оказывали провинциальные и региональные силы. В ходе обысков изъяты три пистолета, крупные партии кокаина и кристаллического метамфетамина, тысячи таблеток стимуляторов и наличные деньги.

По словам представителей полиции, с марта офицеры регулярно патрулировали рестораны и бары, чтобы поддержать владельцев и предотвратить новые нападения. Однако многие рестораторы отказывались обращаться в полицию из-за страха перед репрессиями или уже выплаченной «крыши».

Аресты стали облегчением для индустрии гостеприимства Монреаля, где владельцы заведений испытывали растущую тревогу, сталкивались с трудностями при оформлении страховки и даже рассматривали возможность закрытия бизнеса из-за постоянных угроз и нападений. Лидеры отрасли призывают к дальнейшей бдительности и усилению правоохранительных мер для защиты ресторанов и баров города.

Полиция продолжает расследование и не исключает новых арестов. Любой, кто располагает информацией, может связаться с местным отделением полиции или сообщить анонимно через службу Info-Crime.

Крупная полицейская кампания в Монреале стала важным шагом в борьбе с организованной преступностью, однако проблема вымогательства и запугивания бизнеса требует постоянного внимания и поддержки со стороны как правоохранительных органов, так и общества.

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