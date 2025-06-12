Мечта о собственности — только для избранных?

Даже при хороших доходах и строгой финансовой дисциплине целое поколение молодых канадцев рискует остаться за бортом рынка недвижимости. Ситуация уже не выглядит временным спадом — это настоящий структурный разрыв, который ставит под вопрос будущее доступности жилья для молодежи.

Какой Канада видит себя в ближайшие десятилетия: страной, где собственность становится наследственной привилегией, или государством, где усилия и труд всё ещё могут привести к успеху?

Цены растут быстрее доходов

По последним данным, в регионе Квебека цены на дома за год выросли на 20%, а на квартиры — на 18%. При этом реальные зарплаты остаются на прежнем уровне. В результате сегодня менее 40% молодых канадцев в возрасте от 25 до 34 лет являются собственниками жилья — в начале 2000-х таких было больше половины.

Поколенческое неравенство

Статистика Канады показывает: среди молодых людей с доходом менее 80 000 долларов в год, у которых родители — собственники, уровень владения жильём составляет 27,4%. Если же родители не владеют недвижимостью, этот показатель падает почти вдвое — до 14,8%. Всё чаще молодые люди вынуждены прибегать к помощи семьи: половина использует кредитные карты для покрытия расходов, 41% получает подарки на первоначальный взнос, а 54% становятся совладельцами с родителями или другими неживущими покупателями.

Государство между молотом и наковальней

Федеральное правительство ставит задачу сделать жильё более доступным, но не ставит целью снижать цены — это могло бы вызвать недовольство 65% канадцев, которые уже владеют недвижимостью. В последние месяцы предприняты шаги в сторону увеличения сроков ипотеки для первых покупателей и отмены НДС для новых домов стоимостью до 1 миллиона долларов. Однако эксперты считают, что без радикальных изменений в правилах игры ситуация не изменится.

Что делать?

Среди возможных решений — реформа зонирования для уплотнённой застройки, ускорение согласования проектов, снижение затрат на строительство, инвестиции в доступное и модульное жильё, а также пересмотр стресс-теста по ипотеке для платежеспособных покупателей. Пока же рынок вознаграждает не труд и усилия, а наследство и семейную поддержку.

Стратегии для молодых

Несмотря на сложности, у молодых людей есть пути к собственности: использование страховки SCHL для покупки с минимальным взносом, мобилизация семейных сбережений, выбор нового жилья с длительной ипотекой, максимизация налоговых льгот и снижение фиксированных расходов.

Выбор общества

Жильё — не просто актив, это основа стабильности и процветания, первый шаг к созданию капитала. Если доступ к собственности станет привилегией избранных, это грозит подрывом социальной сплочённости и экономической мобильности. Вопрос, который стоит перед обществом: хотим ли мы, чтобы мечта о собственности оставалась доступной для всех, или готовы смириться с её превращением в наследственную привилегию?

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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