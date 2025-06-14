Путешествие по Гаспези: дорога 132 ждёт вас

Позвольте себе окунуться в дикую красоту побережья Гаспези, где каждый поворот открывает потрясающий вид. Здесь вас ждёт морской воздух, тёплый приём местных жителей и атмосфера настоящего отпуска.

А поскольку на маршруте всегда захочется остановиться и отдохнуть, мы предлагаем вам три обязательных остановки на полуострове Гаспе. Это отличная возможность подкрепиться и зарядиться энергией, наслаждаясь пейзажами.

1. Граница между Ба-Сен-Лоран и Гаспези

В районе Ла-Митис вы официально въезжаете в Гаспези. Пейзажи здесь великолепны и становятся всё красивее с каждым километром. Дорога Навигаторов, более известная как маршрут 132, идёт вдоль реки Святого Лаврентия и пересекает четыре замечательных региона, у каждого из которых своя уникальная атмосфера. В Сент-Флави вас встречает Гаспези с распростёртыми объятиями.

2. Дорога Искусств в Сент-Флави

Для творческой паузы прогуляйтесь по Дороге Искусств. Этот культурный маршрут полон галерей, мастерских художников и ремесленных лавок, где вы почувствуете вдохновение и страсть местных мастеров. Не спешите — насладитесь прогулкой и откройте для себя уникальные произведения местных талантов.

3. Сады Мети в Гран-Метис

Один из главных символов Гаспези — знаменитые Сады Мети. Они славятся своей красотой и разнообразием и идеально подходят для пикника среди цветочных композиций. Воспользуйтесь возможностью сделать остановку в Tim Hortons: здесь вас ждут роллы, вкусные миски и другие угощения — идеальный вариант для обеда на свежем воздухе.

На дороге 132 каждая остановка — это приглашение к открытиям и отдыху.

Любуйтесь рекой, наслаждайтесь чашечкой кофе или изучайте местное искусство — Гаспези обещает вам незабываемое путешествие, наполненное красотой природы и канадским гостеприимством. Готовы отправиться в путь?

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