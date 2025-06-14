Молодёжь Монреаля: сила перемен в условиях глобальных вызовов

В мире, где изменения происходят с головокружительной скоростью, молодёжь Монреаля обладает всеми возможностями, чтобы стать двигателем перемен. Новое поколение вовлечённых молодых людей готово строить более справедливую и равноправную экономику, предлагать смелые решения в вопросах климата и социально-экологического перехода.

Однако получают ли эти молодые лидеры реальное место за столом принятия решений? В Монреале, как и везде, поколение Z сталкивается с серьёзными вызовами: международные конфликты, экономическая нестабильность, климатический кризис, эко-тревожность, гиперконнективность и уязвимое психическое здоровье. К этой общей неопределённости добавляется реальная финансовая неустойчивость.

«Когда более 30% доходов уходит на жильё, это лишает молодых людей возможности откладывать деньги», — отмечает Сара Кемерер, генеральный директор Молодёжной торговой палаты Монреаля (JCCM). Погружённые в ежедневные заботы, молодые профессионалы с трудом могут строить долгосрочные планы. «И при этом они уже беспокоятся о пенсии, потому что не видят для себя возможностей», — добавляет она. Несмотря на все препятствия, молодёжь Монреаля как никогда мотивирована создавать не только богатство, но и реальное влияние. Тем не менее, в публичном пространстве голос молодых лидеров слишком часто остаётся неслышным.

«Есть и структурные барьеры, — объясняет Сара Кемерер. — Доступ к местам принятия решений и традиционным структурам управления часто требует обширной сети контактов, опыта и финансовых ресурсов».

К этим трудностям добавляется и менее очевидное препятствие — восприятие. «Экспертиза до сих пор слишком часто ассоциируется с возрастом», — заключает она.

Как отмечалось ранее, доступность жилья и финансовые барьеры для молодёжи — важная тема для канадского общества, особенно в условиях роста цен на недвижимость и аренду.

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