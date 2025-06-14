Фестиваль джаза в Монреале: 45-й, юбилейный, открывает новые имена

С 26 июня по 5 июля Монреаль представит более 350 выступлений в рамках 45-го Международного фестиваля джаза (FIJM). В честь юбилея организаторы подготовили особенно насыщенную программу, объединив на одной сцене легендарных артистов, восходящих звёзд и любимцев публики. Это издание фестиваля обещает стать настоящим подарком для всех ценителей музыки.

Фестиваль не ограничивается только джазом — в этом году он удивляет разнообразием голосов, звуков и музыкальных жанров. В то время как новое поколение артистов меняет лицо джаза по всему миру, FIJM стремится быть отражением этого обновления.

Среди молодых талантов, на которых стоит обратить внимание, — Тайрик МакДоул, победитель престижного конкурса Sarah Vaughan, который впервые примет участие в фестивале. «Ожидайте бархатного голоса в духе Ната Кинг Коула», — описывает его программист Модибо Кейта.

Другие артисты уже покорили монреальскую публику: Самара Джой, которая в 2022 году выступала почти инкогнито, возвращается на сцену фестиваля уже как признанная звезда после стремительного взлёта. «Это будет год её триумфа», — добавляет программист.

К этому списку можно добавить Габи Хартманн с её интимным фолк-джазом, напоминающим Джони Митчелл, и магнетическую Сфий Соливё — целое поколение исполнителей, чьи карьеры вот-вот взлетят.

Если вы цените театральные моноспектакли и атмосферу живых выступлений, фестиваль джаза также подарит множество ярких впечатлений для любителей сценического искусства.

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