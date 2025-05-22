В Квебеке назревает забастовка в жилищном строительстве: переговоры продолжаются в последний момент

В Квебеке начался отсчёт времени до возможной забастовки в сфере жилищного строительства: Союзная альянс профсоюзов (Syndicale Alliance) предупредила, что может реализовать своё право на забастовку уже с 9:00 утра 21 мая.

Во вторник Ассоциация профессионалов строительства и жилищного сектора Квебека (APCHQ) сообщила, что накануне представила профсоюзам новое предложение, чтобы избежать остановки работ. «APCHQ продолжает переговоры и прилагает все усилия для достижения соглашения. Мы полностью привержены процессу и настаиваем на необходимости договорённости. В понедельник было представлено новое предложение Союзной альянсу», — говорится в заявлении ассоциации.

Пять профсоюзов, входящих в Союзную альянс (FTQ-Construction, Syndicat québécois de la construction, Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International), CSD-Construction и CSN-Construction), единогласно проголосовали за неограниченный мандат на забастовку.

В интервью в пятницу представитель альянса Александр Рикар подчеркнул: «Первый шаг — мы установили крайний срок для наших требований в рамках переговорного марафона. Затем, 21 мая в 9 утра, если не будет соглашения, мы пересмотрим ситуацию. Но уже сейчас могу сказать: если не будет подписанного принципиального соглашения, мы не будем колебаться и реализуем своё право на забастовку».

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