Кандидат на пост лидера Либеральной партии Квебека предлагает телемедицину 7 дней в неделю

Кандидат на пост лидера Либеральной партии Квебека (PLQ) Шарль Мийяр представил свой план по улучшению доступа к первичной медицинской помощи, одним из ключевых пунктов которого стала организация работы государственной телемедицины семь дней в неделю.

Как стало известно The Canadian Press, Мийяр намерен сделать доступ к медицинской помощи одной из главных тем кампании 2026 года, если будет избран лидером партии на июньском съезде.

Основные меры плана

Публичная телемедицина 7 дней в неделю:

Создание государственной телемедицинской клиники, работающей ежедневно, чтобы снизить нагрузку на отделения неотложной помощи и расширить доступ к медицинским услугам.

Создание государственной телемедицинской клиники, работающей ежедневно, чтобы снизить нагрузку на отделения неотложной помощи и расширить доступ к медицинским услугам. Улучшение доступа к психиатрической помощи:

Особое внимание в плане уделено развитию и доступности услуг в сфере психического здоровья.

Особое внимание в плане уделено развитию и доступности услуг в сфере психического здоровья. Расширение учебных программ в области здравоохранения:

Мийяр, имеющий фармацевтическое образование, предлагает увеличить количество колледжных и университетских программ по специальностям ядерной медицины, медицинской ультразвуковой диагностики и радиационной онкологии, особенно в регионах.

Мийяр, имеющий фармацевтическое образование, предлагает увеличить количество колледжных и университетских программ по специальностям ядерной медицины, медицинской ультразвуковой диагностики и радиационной онкологии, особенно в регионах. Создание медицинского факультета в сети Universit é du Qu ébec :

Новый факультет будет ориентирован на подготовку семейных врачей для региональных и государственных нужд.

Новый факультет будет ориентирован на подготовку семейных врачей для региональных и государственных нужд. Согласование стоимости процедур в частном и государственном секторах:

Стоимость медицинских процедур в частных клиниках должна быть приведена в соответствие с расценками государственного сектора.

Стоимость медицинских процедур в частных клиниках должна быть приведена в соответствие с расценками государственного сектора. Расширение полномочий медицинских специалистов:

Планируется пересмотреть перечень медицинских актов, разрешённых разным профессиям, чтобы шире использовать потенциал медсестёр, фармацевтов, психологов и физиотерапевтов.

Шарль Мийяр ранее возглавлял Федерацию торгово-промышленных палат, что подчёркивает его опыт в сфере управления и взаимодействия с общественными структурами.

Конкуренты на пост лидера PLQ

Помимо Мийяра, за лидерство в партии борются бывший федеральный министр Пабло Родригес, экс-президент Совета работодателей и бывший депутат Карл Блэкберн, юрист Марк Беланже и фермер Марио Руа.

Итоги выборов нового лидера PLQ будут подведены 14 июня на съезде в Квебеке.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.