Кандидат на пост лидера Либеральной партии Квебека предлагает телемедицину 7 дней в неделю

Как стало известно The Canadian Press, Мийяр намерен сделать доступ к медицинской помощи одной из главных тем кампании 2026 года, если будет избран лидером партии на июньском съезде.
Основные меры плана
- Публичная телемедицина 7 дней в неделю:
Создание государственной телемедицинской клиники, работающей ежедневно, чтобы снизить нагрузку на отделения неотложной помощи и расширить доступ к медицинским услугам.
- Улучшение доступа к психиатрической помощи:
Особое внимание в плане уделено развитию и доступности услуг в сфере психического здоровья.
- Расширение учебных программ в области здравоохранения:
Мийяр, имеющий фармацевтическое образование, предлагает увеличить количество колледжных и университетских программ по специальностям ядерной медицины, медицинской ультразвуковой диагностики и радиационной онкологии, особенно в регионах.
- Создание медицинского факультета в сети Université du Québec:
Новый факультет будет ориентирован на подготовку семейных врачей для региональных и государственных нужд.
- Согласование стоимости процедур в частном и государственном секторах:
Стоимость медицинских процедур в частных клиниках должна быть приведена в соответствие с расценками государственного сектора.
- Расширение полномочий медицинских специалистов:
Планируется пересмотреть перечень медицинских актов, разрешённых разным профессиям, чтобы шире использовать потенциал медсестёр, фармацевтов, психологов и физиотерапевтов.
Шарль Мийяр ранее возглавлял Федерацию торгово-промышленных палат, что подчёркивает его опыт в сфере управления и взаимодействия с общественными структурами.
Конкуренты на пост лидера PLQ
Помимо Мийяра, за лидерство в партии борются бывший федеральный министр Пабло Родригес, экс-президент Совета работодателей и бывший депутат Карл Блэкберн, юрист Марк Беланже и фермер Марио Руа.
Итоги выборов нового лидера PLQ будут подведены 14 июня на съезде в Квебеке.
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