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Новости Кандидат на пост лидера Либеральной партии Квебека предлагает телемедицину 7 дней в неделю

Кандидат на пост лидера Либеральной партии Квебека предлагает телемедицину 7 дней в неделю

Виктория Христова Май 22, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 11 Просмотров

Кандидат на пост лидера Либеральной партии Квебека (PLQ) Шарль Мийяр представил свой план по улучшению доступа к первичной медицинской помощи, одним из ключевых пунктов которого стала организация работы государственной телемедицины семь дней в неделю.

 

Как стало известно The Canadian Press, Мийяр намерен сделать доступ к медицинской помощи одной из главных тем кампании 2026 года, если будет избран лидером партии на июньском съезде.

Основные меры плана

  • Публичная телемедицина 7 дней в неделю:
    Создание государственной телемедицинской клиники, работающей ежедневно, чтобы снизить нагрузку на отделения неотложной помощи и расширить доступ к медицинским услугам.
  • Улучшение доступа к психиатрической помощи:
    Особое внимание в плане уделено развитию и доступности услуг в сфере психического здоровья.
  • Расширение учебных программ в области здравоохранения:
    Мийяр, имеющий фармацевтическое образование, предлагает увеличить количество колледжных и университетских программ по специальностям ядерной медицины, медицинской ультразвуковой диагностики и радиационной онкологии, особенно в регионах.
  • Создание медицинского факультета в сети Université du Québec:
    Новый факультет будет ориентирован на подготовку семейных врачей для региональных и государственных нужд.
  • Согласование стоимости процедур в частном и государственном секторах:
    Стоимость медицинских процедур в частных клиниках должна быть приведена в соответствие с расценками государственного сектора.
  • Расширение полномочий медицинских специалистов:
    Планируется пересмотреть перечень медицинских актов, разрешённых разным профессиям, чтобы шире использовать потенциал медсестёр, фармацевтов, психологов и физиотерапевтов.

Шарль Мийяр ранее возглавлял Федерацию торгово-промышленных палат, что подчёркивает его опыт в сфере управления и взаимодействия с общественными структурами.

Конкуренты на пост лидера PLQ

Помимо Мийяра, за лидерство в партии борются бывший федеральный министр Пабло Родригес, экс-президент Совета работодателей и бывший депутат Карл Блэкберн, юрист Марк Беланже и фермер Марио Руа.

Итоги выборов нового лидера PLQ будут подведены 14 июня на съезде в Квебеке.

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