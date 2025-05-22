Девелопер из Жолиетта признан виновным в нападении на адвоката

В Лонгёйском суде завершилось громкое разбирательство по делу о нападении на адвоката в Мон-Сен-Илере. Известный девелопер из Жолиетта, 46-летний Жан-Франсуа Мало, был признан виновным в совершении квалифицированного нападения. Такое решение вынес судья Квебекского суда Денис Ноэль.

По версии обвинения, в 2020 году Мало якобы дал указание двум мужчинам совершить вооружённое нападение на адвоката прямо в его собственном доме. Потерпевший получил серьёзные травмы, но остался жив. Следствие длилось несколько лет и сопровождалось повышенным вниманием общественности и СМИ.

В ходе судебного процесса Мало также предъявлялись обвинения в запугивании и воспрепятствовании правосудию. Однако по этим эпизодам судья вынес оправдательный приговор, посчитав, что доказательств недостаточно.

Резонансное дело вновь привлекло внимание к вопросам безопасности представителей юридических профессий и ответственности влиятельных лиц в бизнесе.

Ожидается, что в ближайшее время суд определит меру наказания для Жан-Франсуа Мало. За квалифицированное нападение ему грозит серьёзный тюремный срок.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.