Девелопер из Жолиетта признан виновным в нападении на адвоката

По версии обвинения, в 2020 году Мало якобы дал указание двум мужчинам совершить вооружённое нападение на адвоката прямо в его собственном доме. Потерпевший получил серьёзные травмы, но остался жив. Следствие длилось несколько лет и сопровождалось повышенным вниманием общественности и СМИ.
В ходе судебного процесса Мало также предъявлялись обвинения в запугивании и воспрепятствовании правосудию. Однако по этим эпизодам судья вынес оправдательный приговор, посчитав, что доказательств недостаточно.
Резонансное дело вновь привлекло внимание к вопросам безопасности представителей юридических профессий и ответственности влиятельных лиц в бизнесе.
Ожидается, что в ближайшее время суд определит меру наказания для Жан-Франсуа Мало. За квалифицированное нападение ему грозит серьёзный тюремный срок.
Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.