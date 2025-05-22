REM запускает пилотный проект: велосипеды и домашние животные теперь разрешены на поездах

С понедельника REM начал пилотный проект, позволяющий пассажирам брать с собой велосипеды и домашних животных на поезда в любое время суток. Проект продлится до 4 июля, когда REM временно закроется на летний период.

Ранее правила запрещали провозить велосипеды и животных в часы пик с понедельника по пятницу, с 7:00 до 9:30 утра и с 15:30 до 18:00 вечера. В рамках нового пилотного проекта на поездах теперь разрешены не только обычные велосипеды, но и электровелосипеды, самокаты, моноколёса и трёхколёсные велосипеды.

REM призывает пассажиров соблюдать правила для комфортного и безопасного путешествия: ограничение — не более двух велосипедов в одном вагоне, уступать место другим пассажирам при посадке и высадке, а также надежно держать велосипед и не опирать его на оборудование, например, двери.

Для собак обязательны намордники и поводки. Также животным запрещено занимать места в поездах и на платформах.

После 4 июля REM будет заменён на автобусные шаттлы на протяжении шести недель, в которых провоз домашних животных (кроме собак-поводырей) и велосипедов запрещён.

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