Впервые за 25 лет HEC Montréal отменяет англоязычную программу MBA из-за низкого спроса

Как сообщил директор программ MBA Кевин Джонсон, интерес к англоязычной программе значительно снизился за последние два года. «Мы наблюдаем заметное падение спроса, особенно среди международных абитуриентов», — отметил он. По словам Джонсона, именно иностранные студенты всегда были ядром англоязычного MBA в HEC Montréal.
Эксперты связывают снижение интереса с несколькими факторами: ужесточением иммиграционных правил, конкуренцией со стороны других канадских и зарубежных бизнес-школ, а также усилением языковых требований в Квебеке.
Франкоязычная программа MBA продолжит работу в обычном режиме. Администрация HEC Montréal не исключает, что англоязычный поток может быть возобновлён в будущем, если спрос восстановится.
Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.