Впервые за 25 лет HEC Montréal отменяет англоязычную программу MBA из-за низкого спроса

В этом году престижная бизнес-школа HEC Montréal (École des hautes études commerciales de Montréal) впервые за четверть века не будет набирать студентов на англоязычную программу MBA. Причиной стала резкая нехватка заявок, особенно со стороны иностранных студентов, которые традиционно составляли основную часть потока.

Как сообщил директор программ MBA Кевин Джонсон, интерес к англоязычной программе значительно снизился за последние два года. «Мы наблюдаем заметное падение спроса, особенно среди международных абитуриентов», — отметил он. По словам Джонсона, именно иностранные студенты всегда были ядром англоязычного MBA в HEC Montréal.

Эксперты связывают снижение интереса с несколькими факторами: ужесточением иммиграционных правил, конкуренцией со стороны других канадских и зарубежных бизнес-школ, а также усилением языковых требований в Квебеке.

Франкоязычная программа MBA продолжит работу в обычном режиме. Администрация HEC Montréal не исключает, что англоязычный поток может быть возобновлён в будущем, если спрос восстановится.

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