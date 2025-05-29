Роберт Кеннеди-младший вступился за страусов в Канаде: международный резонанс вокруг массового забоя

Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший оказался в центре международного скандала, связанного с судьбой почти 400 страусов на ферме в Эджвуде (Британская Колумбия, Канада). Канадское агентство по контролю за качеством пищевых продуктов (CFIA) приняло решение об уничтожении птиц после вспышки птичьего гриппа, несмотря на протесты фермеров, зоозащитников и вмешательство американских чиновников.

Позиция Кеннеди: сохранить ради науки и будущего сельского хозяйства

Роберт Кеннеди-младший официально обратился к главе CFIA Полу Маккиннону с призывом пересмотреть решение о забое страусов. В своём письме министр отметил, что уничтожение всего стада без дополнительных анализов приведёт к утрате ценного генетического материала, который мог бы помочь в изучении факторов устойчивости к вирусу птичьего гриппа. По мнению Кеннеди, это важно не только для сохранения биоразнообразия, но и для будущей устойчивости сельского хозяйства.

Поддержка со стороны США

Американский министр получил поддержку от своих коллег. В частности, глава департамента Минздрава США, отвечающий за программы страхования здоровья, Мехмет Оз, предложил перевезти страусов на своё ранчо во Флориде, чтобы спасти их от уничтожения и использовать для научных исследований. Оз подчеркнул, что массовый убой не принесёт пользы, а канадским властям стоит «перестать засовывать головы в песок».

Аргументы канадских властей

CFIA настаивает на необходимости забоя, ссылаясь на международные стандарты биобезопасности и риски для экономики и общественного здоровья. Решение агентства поддержал Федеральный суд Канады. Власти утверждают, что их действия соответствуют рекомендациям Всемирной организации по охране здоровья животных и направлены на предотвращение распространения опасного вируса.

Протесты и общественный резонанс

Вокруг фермы в Эджвуде развернулись акции протеста: зоозащитники и активисты требуют отменить решение о забое и сохранить птиц для научных целей. Представители фермы выражают благодарность за поддержку, но отмечают, что транспортировка страусов за границу сопряжена с логистическими и ветеринарными трудностями.

Научная и этическая дилемма

Кеннеди и его сторонники считают, что массовое уничтожение страусов приведёт к потере уникального материала для изучения иммунитета к птичьему гриппу. Это особенно важно на фоне продолжающейся эпидемии вируса в Северной Америке. Канадские власти, однако, опасаются, что любые послабления могут создать опасный прецедент и поставить под угрозу здоровье других животных и людей.

Ситуация остаётся напряжённой: несмотря на призывы к гуманности и научному подходу, канадские власти намерены довести решение до конца, а протесты и международное внимание только усиливают общественный резонанс вокруг судьбы эджвудских страусов.

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