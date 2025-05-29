Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости В Канаде стартует клиническое испытание новой терапии для пациентов с запущенными формами рака

В Канаде стартует клиническое испытание новой терапии для пациентов с запущенными формами рака

Степан Артемьевский Май 29, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 15 Просмотров

Впервые в Канаде пациенты с определёнными видами распространённых онкологических заболеваний смогут принять участие в клиническом исследовании инновационной радиолигандной терапии (РЛТ) на базе Университетского центра здоровья Макгилла (MUHC).

 

Что такое радиолигандная терапия?

Радиолигандная терапия — это современное направление ядерной медицины, при котором радиоактивный изотоп соединяется с молекулой-лигандом, способной избирательно находить и связываться с определёнными белками на поверхности раковых клеток. В данном исследовании мишенью выступают белки, активирующие фибробласты (FAPs), которые часто присутствуют на опухолях поджелудочной железы, лёгких и молочной железы.

Преимущества РЛТ:

  • Высокая точность: Радиоактивное вещество доставляется непосредственно к опухоли, минимально затрагивая здоровые ткани.
  • Меньше побочных эффектов: Благодаря прицельному воздействию уменьшается риск повреждения нормальных клеток.
  • Инновационный подход: Новый механизм действия по сравнению с классической химио- и иммунотерапией.

Как проходит клиническое испытание?

Основные этапы

  1. Отбор пациентов: К участию приглашаются пациенты с метастатическим раком поджелудочной железы (PDAC), немелкоклеточным раком лёгкого (NSCLC) и раком молочной железы, у которых исчерпаны стандартные методы лечения.
  2. Диагностика: Перед включением в исследование проводится ПЭТ-сканирование для подтверждения наличия белков FAP на опухоли.
  3. Лечение: Препарат [177Lu] Lu FAP 2286 вводится внутривенно каждые четыре недели. Всего предусмотрено от четырёх до шести инъекций.
  4. Контроль: После завершения курса радиолиганд выводится из организма естественным путём.

Сравнение с другими методами:

  • Иммунотерапия обычно длится не менее двух лет.
  • Химиотерапия может продолжаться всю жизнь.
  • Радиолигандная терапия ограничена несколькими инъекциями в течение нескольких месяцев.

Цели исследования и ожидаемый эффект

  • Продление жизни: Главная задача — увеличить продолжительность жизни пациентов с тяжёлыми формами рака.
  • Улучшение качества жизни: За счёт прицельного воздействия снизить выраженность побочных эффектов и повысить уровень повседневной активности.
  • Новые надежды: Для пациентов, которые уже прошли все стандартные схемы лечения, открывается доступ к инновационной терапии.

Мнение экспертов

«Радиолигандная терапия — это захватывающий новый рубеж в онкологии. Мы стремимся расширять границы лечения рака и предоставлять нашим пациентам в Квебеке и по всей Канаде доступ к самым передовым клиническим исследованиям»,
— доктор Рами Салех, медицинский директор онкологических клинических исследований MUHC.

«Такой уровень точности может изменить само представление о лечении рака»,
— доктор Фарзад Аббаспур, заведующий отделением ядерной медицины MUHC.

Кто может принять участие?

  • Взрослые пациенты с метастатическим раком поджелудочной железы, немелкоклеточным раком лёгкого или раком молочной железы
  • Неэффективность стандартных методов лечения
  • Подтверждённое наличие белков FAP по результатам ПЭТ-сканирования

Как записаться на участие?

Желающие принять участие могут обратиться к своему лечащему врачу-онкологу или напрямую в Центр инновационной медицины MUHC для прохождения скрининга и получения дополнительной информации.

Это исследование — важный шаг для канадской онкологии, открывающий новые перспективы для пациентов с самыми сложными диагнозами и дающий надежду на улучшение качества и продолжительности жизни.

Подписывайтесь на наши YouTube  и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*