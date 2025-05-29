В Канаде стартует клиническое испытание новой терапии для пациентов с запущенными формами рака

Что такое радиолигандная терапия?
Радиолигандная терапия — это современное направление ядерной медицины, при котором радиоактивный изотоп соединяется с молекулой-лигандом, способной избирательно находить и связываться с определёнными белками на поверхности раковых клеток. В данном исследовании мишенью выступают белки, активирующие фибробласты (FAPs), которые часто присутствуют на опухолях поджелудочной железы, лёгких и молочной железы.
Преимущества РЛТ:
- Высокая точность: Радиоактивное вещество доставляется непосредственно к опухоли, минимально затрагивая здоровые ткани.
- Меньше побочных эффектов: Благодаря прицельному воздействию уменьшается риск повреждения нормальных клеток.
- Инновационный подход: Новый механизм действия по сравнению с классической химио- и иммунотерапией.
Как проходит клиническое испытание?
Основные этапы
- Отбор пациентов: К участию приглашаются пациенты с метастатическим раком поджелудочной железы (PDAC), немелкоклеточным раком лёгкого (NSCLC) и раком молочной железы, у которых исчерпаны стандартные методы лечения.
- Диагностика: Перед включением в исследование проводится ПЭТ-сканирование для подтверждения наличия белков FAP на опухоли.
- Лечение: Препарат [177Lu] Lu FAP 2286 вводится внутривенно каждые четыре недели. Всего предусмотрено от четырёх до шести инъекций.
- Контроль: После завершения курса радиолиганд выводится из организма естественным путём.
Сравнение с другими методами:
- Иммунотерапия обычно длится не менее двух лет.
- Химиотерапия может продолжаться всю жизнь.
- Радиолигандная терапия ограничена несколькими инъекциями в течение нескольких месяцев.
Цели исследования и ожидаемый эффект
- Продление жизни: Главная задача — увеличить продолжительность жизни пациентов с тяжёлыми формами рака.
- Улучшение качества жизни: За счёт прицельного воздействия снизить выраженность побочных эффектов и повысить уровень повседневной активности.
- Новые надежды: Для пациентов, которые уже прошли все стандартные схемы лечения, открывается доступ к инновационной терапии.
Мнение экспертов
«Радиолигандная терапия — это захватывающий новый рубеж в онкологии. Мы стремимся расширять границы лечения рака и предоставлять нашим пациентам в Квебеке и по всей Канаде доступ к самым передовым клиническим исследованиям»,
— доктор Рами Салех, медицинский директор онкологических клинических исследований MUHC.
«Такой уровень точности может изменить само представление о лечении рака»,
— доктор Фарзад Аббаспур, заведующий отделением ядерной медицины MUHC.
Кто может принять участие?
- Взрослые пациенты с метастатическим раком поджелудочной железы, немелкоклеточным раком лёгкого или раком молочной железы
- Неэффективность стандартных методов лечения
- Подтверждённое наличие белков FAP по результатам ПЭТ-сканирования
Как записаться на участие?
Желающие принять участие могут обратиться к своему лечащему врачу-онкологу или напрямую в Центр инновационной медицины MUHC для прохождения скрининга и получения дополнительной информации.
Это исследование — важный шаг для канадской онкологии, открывающий новые перспективы для пациентов с самыми сложными диагнозами и дающий надежду на улучшение качества и продолжительности жизни.
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