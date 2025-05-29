В Канаде стартует клиническое испытание новой терапии для пациентов с запущенными формами рака

Впервые в Канаде пациенты с определёнными видами распространённых онкологических заболеваний смогут принять участие в клиническом исследовании инновационной радиолигандной терапии (РЛТ) на базе Университетского центра здоровья Макгилла (MUHC).

Что такое радиолигандная терапия?

Радиолигандная терапия — это современное направление ядерной медицины, при котором радиоактивный изотоп соединяется с молекулой-лигандом, способной избирательно находить и связываться с определёнными белками на поверхности раковых клеток. В данном исследовании мишенью выступают белки, активирующие фибробласты (FAPs), которые часто присутствуют на опухолях поджелудочной железы, лёгких и молочной железы.

Преимущества РЛТ:

Высокая точность: Радиоактивное вещество доставляется непосредственно к опухоли, минимально затрагивая здоровые ткани.

Радиоактивное вещество доставляется непосредственно к опухоли, минимально затрагивая здоровые ткани. Меньше побочных эффектов: Благодаря прицельному воздействию уменьшается риск повреждения нормальных клеток.

Благодаря прицельному воздействию уменьшается риск повреждения нормальных клеток. Инновационный подход: Новый механизм действия по сравнению с классической химио- и иммунотерапией.

Как проходит клиническое испытание?

Основные этапы

Отбор пациентов: К участию приглашаются пациенты с метастатическим раком поджелудочной железы (PDAC), немелкоклеточным раком лёгкого (NSCLC) и раком молочной железы, у которых исчерпаны стандартные методы лечения. Диагностика: Перед включением в исследование проводится ПЭТ-сканирование для подтверждения наличия белков FAP на опухоли. Лечение: Препарат [177Lu] Lu FAP 2286 вводится внутривенно каждые четыре недели. Всего предусмотрено от четырёх до шести инъекций. Контроль: После завершения курса радиолиганд выводится из организма естественным путём.

Сравнение с другими методами:

Иммунотерапия обычно длится не менее двух лет.

Химиотерапия может продолжаться всю жизнь.

Радиолигандная терапия ограничена несколькими инъекциями в течение нескольких месяцев.

Цели исследования и ожидаемый эффект

Продление жизни: Главная задача — увеличить продолжительность жизни пациентов с тяжёлыми формами рака.

Главная задача — увеличить продолжительность жизни пациентов с тяжёлыми формами рака. Улучшение качества жизни: За счёт прицельного воздействия снизить выраженность побочных эффектов и повысить уровень повседневной активности.

За счёт прицельного воздействия снизить выраженность побочных эффектов и повысить уровень повседневной активности. Новые надежды: Для пациентов, которые уже прошли все стандартные схемы лечения, открывается доступ к инновационной терапии.

Мнение экспертов

«Радиолигандная терапия — это захватывающий новый рубеж в онкологии. Мы стремимся расширять границы лечения рака и предоставлять нашим пациентам в Квебеке и по всей Канаде доступ к самым передовым клиническим исследованиям»,

— доктор Рами Салех, медицинский директор онкологических клинических исследований MUHC.

«Такой уровень точности может изменить само представление о лечении рака»,

— доктор Фарзад Аббаспур, заведующий отделением ядерной медицины MUHC.

Кто может принять участие?

Взрослые пациенты с метастатическим раком поджелудочной железы, немелкоклеточным раком лёгкого или раком молочной железы

Неэффективность стандартных методов лечения

Подтверждённое наличие белков FAP по результатам ПЭТ-сканирования

Как записаться на участие?

Желающие принять участие могут обратиться к своему лечащему врачу-онкологу или напрямую в Центр инновационной медицины MUHC для прохождения скрининга и получения дополнительной информации.

Это исследование — важный шаг для канадской онкологии, открывающий новые перспективы для пациентов с самыми сложными диагнозами и дающий надежду на улучшение качества и продолжительности жизни.

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