Вспышка кори в Онтарио: число заболевших стремительно растет

Основные факты
- Группы риска: Вирус распространяется преимущественно среди невакцинированных младенцев, детей и подростков.
- Госпитализации: 129 пациентов были госпитализированы, 10 из них оказались в отделении интенсивной терапии.
- География: Большинство случаев зафиксировано в юго-западном регионе Онтарио и в районе Гранд-Эри.
- Причины: Более 96% заболевших не были привиты против кори.
Ситуация в других провинциях
Вспышки кори отмечаются и в других регионах Канады. В Альберте с марта зарегистрировано более 500 случаев заболевания, что также является тревожным показателем для провинции с населением 4,2 млн человек.
Почему растет заболеваемость?
Эксперты связывают рост числа заболевших с низким уровнем вакцинации среди детей и подростков, а также с распространением вируса в организованных коллективах — детских садах, школах и медицинских учреждениях. Главный санитарный врач Онтарио Киран Мур подчеркивает, что вакцинация — самый эффективный способ защиты от кори и предотвращения тяжелых осложнений.
Медицинские последствия
Корь опасна не только высокой заразностью, но и риском тяжелых осложнений: пневмонии, отека мозга и даже летальных исходов, особенно среди маленьких детей и людей с ослабленным иммунитетом.
Вспышка кори в Онтарио и других провинциях Канады подчеркивает важность своевременной вакцинации и необходимости усиления мер общественного здравоохранения для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.
Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.