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Новости Вспышка кори в Онтарио: число заболевших стремительно растет
Фото: https://fcgie.ru/

Вспышка кори в Онтарио: число заболевших стремительно растет

Виктория Христова Май 29, 2025 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 29 Просмотров

Согласно последним данным, за минувшую неделю в провинции Онтарио зарегистрировано 173 новых случая кори, и общее число заболевших с октября 2024 года достигло 1 795 человек. Это крупнейшая вспышка за последние десятилетия, и она продолжает набирать обороты.

 

Основные факты

  • Группы риска: Вирус распространяется преимущественно среди невакцинированных младенцев, детей и подростков.
  • Госпитализации: 129 пациентов были госпитализированы, 10 из них оказались в отделении интенсивной терапии.
  • География: Большинство случаев зафиксировано в юго-западном регионе Онтарио и в районе Гранд-Эри.
  • Причины: Более 96% заболевших не были привиты против кори.

Ситуация в других провинциях

Вспышки кори отмечаются и в других регионах Канады. В Альберте с марта зарегистрировано более 500 случаев заболевания, что также является тревожным показателем для провинции с населением 4,2 млн человек.

 

Почему растет заболеваемость?

Эксперты связывают рост числа заболевших с низким уровнем вакцинации среди детей и подростков, а также с распространением вируса в организованных коллективах — детских садах, школах и медицинских учреждениях. Главный санитарный врач Онтарио Киран Мур подчеркивает, что вакцинация — самый эффективный способ защиты от кори и предотвращения тяжелых осложнений.

Медицинские последствия

Корь опасна не только высокой заразностью, но и риском тяжелых осложнений: пневмонии, отека мозга и даже летальных исходов, особенно среди маленьких детей и людей с ослабленным иммунитетом.

Вспышка кори в Онтарио и других провинциях Канады подчеркивает важность своевременной вакцинации и необходимости усиления мер общественного здравоохранения для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

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