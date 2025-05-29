Резкий рост заболеваемости туберкулёзом и сифилисом в Монреале: тревожные тенденции 2024 года

В 2024 году в Монреале зафиксирован значительный рост числа случаев туберкулёза и сифилиса, что вызывает серьёзную обеспокоенность у специалистов общественного здравоохранения.

Туберкулёз: статистика и группы риска

По данным регионального управления здравоохранения, в 2024 году в Монреале было зарегистрировано 203 новых случая туберкулёза — на 53% больше среднего показателя предыдущего десятилетия (123 случая в год). Это резкое увеличение прервало многолетнюю стабильность и тенденцию к снижению заболеваемости, наблюдавшуюся до начала 2000-х годов.

Особенно тревожит тот факт, что около 89% заболевших с 2015 года — люди, рождённые за пределами Канады, большинство из которых заразились до приезда в страну. В 2024 году 48% заболевших не имели доступа к провинциальной системе медицинского страхования, тогда как в 2015 году этот показатель составлял лишь 9%. Это создаёт серьёзные барьеры для своевременного обращения за медицинской помощью, диагностики и лечения.

Туберкулёз по-прежнему чаще поражает уязвимые группы населения — иммигрантов из эндемичных регионов и представителей коренных народов Канады. Около двух третей случаев приходится на лёгочную форму заболевания, что сохраняется на стабильном уровне в последние 10 лет.

Сифилис: рост заболеваемости и расширение эпидемии

Случаи сифилиса в Монреале за последние 10 лет выросли примерно на 60%: с 348 в 2014 году до 556 в 2024-м. Хотя большинство заболевших — мужчины, число женщин с этим диагнозом также растёт, что свидетельствует о расширении эпидемии на гетеросексуальное население. Подобные тенденции наблюдаются и в других странах мира.

Барьеры доступа к лечению и рекомендации

Власти Монреаля призывают к созданию новых программ и стратегий по улучшению доступа к диагностике и лечению туберкулёза для людей без медицинской страховки, ссылаясь на успешный опыт других провинций Канады, где лечение туберкулёза предоставляется бесплатно всем пациентам. Отмечается, что рост числа пациентов без страховки усложняет работу клиник и служб общественного здравоохранения и угрожает здоровью всего населения.

Другие инфекции: корь, коклюш, стрептококк, mpox

В 2024 году в Монреале также отмечались вспышки других инфекционных заболеваний, включая корь, коклюш, инвазивные инфекции группы А стрептококка и mpox. Врачи подчёркивают важность вакцинации и своевременного обращения за медицинской помощью для предотвращения дальнейшего распространения этих болезней.

Резкий рост заболеваемости туберкулёзом и сифилисом в Монреале отражает общемировые тенденции и подчёркивает необходимость срочных мер по улучшению доступа к медицинской помощи для уязвимых групп населения, а также усиления профилактики и ранней диагностики инфекционных заболеваний.

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