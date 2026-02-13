США могут выйти из USMCA: что это означает для торговли с Канадой и Мексикой

Администрация США рассматривает возможность выхода из Соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

По данным издания, президент Дональд Трамп в закрытых переговорах поднимал вопрос о выходе Вашингтона из соглашения, которое было подписано им во время первого президентского срока. Представители офиса торговых переговоров США, включая Джеймисона Грира, заявили, что положения договора 2019 года в текущем виде «не в полной мере отвечают национальным интересам страны». При этом подчёркивается стремление администрации сохранить для президента максимальную свободу действий.

Возможные экономические последствия

По оценке Bloomberg, выход США из USMCA может привести к немедленным экономическим последствиям.

Соглашение в настоящее время освобождает значительную часть экспорта из Канады и Мексики от американских тарифов. В случае выхода из договора большее число товарных категорий может попасть под действие пошлин, что затронет цепочки поставок и повысит издержки для бизнеса по обе стороны границы.

USMCA охватывает торговлю товарами и услугами общей стоимостью около 2 триллионов долларов, что делает его одним из крупнейших торговых соглашений в мире.

Пересмотр соглашения — до 1 июля

Согласно условиям договора, к 1 июля текущего года стороны должны провести обязательный пересмотр соглашения перед возможным продлением.

Если страны договорятся о продлении, USMCA продолжит действовать ещё 16 лет. В случае отсутствия консенсуса механизм предусматривает ежегодные пересмотры вплоть до завершения срока действия соглашения в 2036 году.

Таким образом, ближайшие месяцы могут стать определяющими для будущего североамериканской торговой архитектуры.

Контекст

Ранее Белый дом уже вносил изменения в торговые договорённости с другими странами, в частности с Индией, уделяя особое внимание пошлинам на сельскохозяйственную продукцию и вопросам налогообложения цифровых услуг. Эти шаги отражают стремление администрации пересматривать торговые механизмы в сторону, которую она считает более выгодной для США.

На фоне обсуждений вокруг USMCA эксперты отмечают, что любые резкие изменения могут усилить неопределённость на рынках и повлиять на инвестиционный климат в Северной Америке.

