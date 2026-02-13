Предприниматели Сен-Лоран жалуются мэру на «убийственные» налоговые повышения

Бизнесмен из Сен-Лоран Альфред Дечивита на заседании совета округа Розмонт–Ля-Фонтэн 3 февраля обвинил мэра Алана ДеСуза в «убийстве» малого бизнеса из-за резкого роста коммерческих налогов. Владелец фирмы по оборудованию для почтовых услуг в промышленном здании площадью 5000 кв. футов заявил, что его налог вырос с $11 845 в 2022 году до $20 607 — на 75%, а к следующему году может удвоиться.

Дечивита вместе с коллегой Джимми Метаксасом в 2024-м запустили петицию на change.org с призывом к премьеру Франсуа Лего поставить Монреаль под опеку из-за инфляции налогов на коммерческую и промышленную недвижимость. Проверив 21 объект на своей улице, он отметил: оценки выросли в среднем на 39% по городу, но налоги — на 57% за три года. «Монреаль ответственен за инфляцию, вредит экономике — кто нас защищает в мэрии?»

ДеСуза из Ensemble Montréal объяснил, что новая администрация (менее трёх месяцев у власти) взяла под контроль долг, который при прежней администрации мог превысить 100% доходов. Бюджет от 29 января отложил проекты, сократил расходы — впервые за шесть лет долг под контролем. «Мы как большой корабль, не разворачиваемся мгновенно. Большинство бюджета — наследие предыдущих, но мы уже сокращаем траты».

Дечивита настаивает на «абьюзивных» повышениях: «Перекладываем на потребителей, Монреаль не помогает!» Мэр признал роль переоценок, но подчеркнул фокус на расходах. В Сен-Лоран, промышленном сердце Монреаля, бизнесы переносят убытки на клиентов, а петиция напоминает о напряжении между мэрией и децентрализованными округами.

Для монреальских предпринимателей, особенно в Сен-Лоран, это сигнал: без налогового рельефа миграция фирм в Лаваль или Лонгёй ускорится, угрожая экономике города перед муниципальными дебатами.

