Карни обсудил с Трампом спор вокруг моста Онтарио–Мичиган

Премьер-министр Канады Марк Карни подтвердил, что во вторник утром провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По словам канадского лидера, в ходе беседы обсуждались различные вопросы, включая ситуацию вокруг строительства международного моста, соединяющего канадский Виндзор (провинция Онтарио) и американский Детройт (штат Мичиган).

«Я беседовал с президентом Трампом сегодня утром», — заявил премьер-министр. Он подчеркнул, что проинформировал американскую сторону о вкладе Канады в проект: более 4 миллиардов долларов инвестиций и участие как канадской, так и американской стороны в долевом владении объектом.

«При строительстве использовались как канадская сталь и рабочая сила, так и американская сталь и рабочие», — отметил Карни, акцентировав совместный характер реализации проекта между двумя странами.

Повод для разногласий

Ранее президент США в публикации в социальной сети Truth Social заявил, что не намерен разрешать открытие движения по мосту до тех пор, пока Канада не предоставит Вашингтону половину прав собственности на объект. Это заявление стало очередным эпизодом напряжённости в двусторонних отношениях.

Помимо этого Дональд Трамп вновь критиковал планы канадского правительства по заключению соглашений с Китаем, подчеркнув, что такие шаги вызывают опасения в Вашингтоне.

Что дальше

На фоне разногласий вокруг прав собственности и управления инфраструктурой мост остаётся в центре политического и экономического обсуждения между Оттавой и Вашингтоном. Канадские власти продолжают настаивать на совместной модели управления и подчёркивают вклад обеих стран в реализацию проекта.

