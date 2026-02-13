Сбои поездов Siemens Venture привели к массовым отменам рейсов VIA Rail

Канадский железнодорожный перевозчик VIA Rail был вынужден отменить десятки рейсов из-за технических проблем с подвижным составом Siemens Venture. По данным компании, поезда оказались не полностью готовы к эксплуатации в условиях сильного снегопада, обрушившегося на Северную Америку.

Несмотря на то что поезда Siemens Venture, разработанные немецкой Siemens Mobility для североамериканского рынка, эксплуатируются уже несколько лет, вопросы к их надёжности остаются.

«Хотя поезда Siemens Venture находятся в эксплуатации несколько лет, проблемы с их надежностью сохраняются», — сообщили в VIA Rail.

Некоммерческая организация Transport Action Canada заявила, что более половины составов оказались неспособны функционировать, что привело к серьёзным сбоям в расписании и фактическому транспортному коллапсу на отдельных направлениях.

Организация обратилась к президенту Siemens Mobility Canada Аарону Бранстону с запросом о мерах по устранению текущих проблем, однако ответа на момент публикации получено не было.

Первым тревожным сигналом стал инцидент с поездом № 669: 10 декабря 2025 года из-за технической неисправности пассажиры были вынуждены провести ночь в городе Броквилл (провинция Онтарио). Впоследствии аналогичные проблемы возникли и у других составов.

Сообщается о перебоях с электроснабжением, заклинивших дверях и других механических неисправностях. В период с 7 по 13 февраля VIA Rail объявила об отмене десятков рейсов.

С учётом того, что в обновление подвижного состава было инвестировано более 1 млрд долларов, общественность ожидает от новых поездов стабильной и надёжной работы — в том числе в сложных зимних условиях, которые являются обычной частью канадского климата.

