А вы никогда не увлекались споттингом?













Давно я слышала о таком увлечении, как споттинг. То есть, говоря по-русски, фотографирование самолетов. Но как-то все не получалось попробовать, ощутить, что это такое. Хотя площадка, на которой собираются фотографы, в 10 минутах езды от моего дома.

Но накануне все сложилось: и время, и желание. Не сложилось одно: погода. Она была то ли пасмурная, то ли просто облачная. Но серо-белые самолеты терялись в этих тучах, и возникали на горизонте тогда, когда уже надо было нажимать на кнопку фотика. Но тем не менее, что-то удалось сфоткать. Далеко, не так, как хотелось бы, но все же.

Первый блин, он, бесспорно, комом. Но эмоционально – было здорово! Когда такая многотонная посудина просвистывает у тебя над головой… Это захватывает дух!

А среди зевак – не только фотографы. Семьи целые: дети, взрослые… Стульчики, сумки для пикника…

В общем, это стоит того, чтобы хоть раз побывать! Рекомендую!

P.S. А самое обидное, что как только мы уехали, выглянуло солнышко…))) Ну, так всегда! Но все равно, мы довольны!)))