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Новости Новости дня Делового Монреаля за 19 августа 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 19 августа 2024 года

Denis Dankoff Авг 19, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 18 Просмотров

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹

Новости из Монреаля и Квебека

  • Критика Rio Tinto: Лидер Блока квебекуа Ив-Франсуа Бланше раскритиковал компанию Rio Tinto за заключение контрактов на производство алюминия за рубежом, игнорируя местные предприятия. Он призвал компанию поддерживать местный бизнес.
  • Рост доступности жилья: В канадских городах, особенно в Монреале, наблюдается рост доступности жилья на фоне снижения процентных ставок. Необходимый доход для покупки дома или квартиры снизился на $2290.
  • Смертельная авария: На шоссе 40 произошла смертельная авария, в результате которой мотоциклист скончался от полученных травм.
  • Поджог салона красоты: В ночь с воскресенья на понедельник в районе Кот-де-Неж-Нотр-Дам-де-Грас в Монреале произошел поджог салона красоты Zina Derma Care.
  • Новая политическая партия: В Канаде создана новая политическая партия “Canadian Future Party”, ориентированная на недовольных либералами и консерваторами.
  • Рост строительства жилья: Годовые темпы начала строительства жилья в июле выросли на 16% по сравнению с июнем, сообщили в Канадской ипотечной и жилищной корпорации.
  • Первая «суперлуна» 2024 года: На следующей неделе взойдет первая из четырех «суперлун» 2024 года, когда полная Луна будет казаться больше и ярче, чем обычно.

Новости по Канаде

  • Пилотная программа для франкоязычных студентов: Либеральное правительство Джастина Трюдо запустило пилотную программу для франкоязычных студенческих сообществ, чтобы привлечь больше иммигрантов в Канаду.
  • Снижение инфляции: Экономисты ожидают, что снижение уровня инфляции в июле подтолкнет Банк Канады к дальнейшему снижению процентных ставок осенью.
  • Исследование финансового сектора: Новое исследование показало, что сектора финансов и недвижимости принесли наибольший прирост капитала канадскому бизнесу за пять лет, но не создали ни одного рабочего места.
  • Выплаты Canada Child Benefit: Во вторник будет произведена очередная выплата Canada Child Benefit для семей с детьми до 18 лет. Следующие выплаты запланированы на 20 сентября, 18 октября, 20 ноября и 13 декабря.
  • Штраф за невыплаченные зарплаты: Женщина обязана выплатить $15,000 за невыплаченные зарплаты в похоронном бюро, которым, по ее словам, она никогда не владела. Ее бывший муж добавил ее имя в качестве директора без ее ведома.
  • Продажа резиденции на Манхэттене: Канада продает свою бывшую резиденцию на Манхэттене, которая была выставлена на продажу за более чем $13 млн.
  • Арест инструктора по вождению: Полиция Стратрой-Карадок арестовала инструктора по вождению из Лондона, Онтарио, по делу о сексуальном насилии.
  • Аресты в Торонто: В результате полицейского расследования, направленного против банды из Торонто, были арестованы 32 человека и изъяты наркотики на сумму более $1 миллиона.
  • Покупка сети 7-Eleven: Alimentation Couche-Tard может стать лидером на мировом рынке магазинов повседневного спроса после покупки сети 7-Eleven.
  • Финансовые трудности: 23% канадцев сообщили, что их финансовое положение настолько тяжелое, что им придется обратиться в продовольственный банк осенью.

Новости из России

  • Лавров о переговорах с Украиной: Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что никаких переговоров с Украиной быть не может.
  • Реформа микрофинансовых организаций: Центральный банк России предложил реформу рынка микрофинансовых организаций с целью повышения доверия населения к этим учреждениям.
  • Сертификаты на жилье: Жители приграничных районов Курской области получили 194 сертификата на жилье. В очереди еще 2 тысячи семей.
  • Претензии к Германии: Россия предъявила Германии претензии по поводу расследования диверсии на газопроводах «Северный поток».
  • Приговор экс-журналистке: Бывшую журналистку РБК и «Ведомостей» Оксану Гончарову приговорили к 7 годам колонии за убийство сожителя.
  • Поддержка традиционных ценностей: Президент Владимир Путин подписал указ о поддержке иностранцев, разделяющих традиционные ценности, но не согласных с идеологическими установками своей страны.
  • Похороны олимпийских чемпионов: В сентябре в Санкт-Петербурге похоронят прах олимпийских чемпионов, фигуристов Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова.

Новости из мира

  • Урегулирование в Газе: Израиль принял новое предложение США по урегулированию ситуации в Газе. Теперь то же самое предстоит сделать ХАМАС, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
  • Очереди на границе: На пограничном пункте Нарва-Ивангород со стороны Эстонии выстроилась очередь из людей, ожидающих выезда из страны.
  • Пропажа мультимиллионера: Британский мультимиллионер Майк Линч пропал при крушении яхты в Италии.
  • Борьба с обезьяньей оспой: Канада выделит $1 млн на борьбу с обезьяньей оспой в Африке, сообщила министр иностранных дел Мелани Жоли.
  • Запрет на Telegram: Власти Амстердама запретили госслужащим использовать Telegram на рабочих телефонах из-за опасений по поводу шпионажа.
  • Похороны Алена Делона: Алена Делона похоронят в коммуне Души на севере Франции, где он жил и где похоронены несколько десятков его собак.
  • Смерть Евгения Мишина: Известный бодибилдер и актер Евгений Мишин умер в США от сердечного приступа.

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