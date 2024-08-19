Новости дня Делового Монреаля за 19 августа 2024 года

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
Новости из Монреаля и Квебека
- Критика Rio Tinto: Лидер Блока квебекуа Ив-Франсуа Бланше раскритиковал компанию Rio Tinto за заключение контрактов на производство алюминия за рубежом, игнорируя местные предприятия. Он призвал компанию поддерживать местный бизнес.
- Рост доступности жилья: В канадских городах, особенно в Монреале, наблюдается рост доступности жилья на фоне снижения процентных ставок. Необходимый доход для покупки дома или квартиры снизился на $2290.
- Смертельная авария: На шоссе 40 произошла смертельная авария, в результате которой мотоциклист скончался от полученных травм.
- Поджог салона красоты: В ночь с воскресенья на понедельник в районе Кот-де-Неж-Нотр-Дам-де-Грас в Монреале произошел поджог салона красоты Zina Derma Care.
- Новая политическая партия: В Канаде создана новая политическая партия “Canadian Future Party”, ориентированная на недовольных либералами и консерваторами.
- Рост строительства жилья: Годовые темпы начала строительства жилья в июле выросли на 16% по сравнению с июнем, сообщили в Канадской ипотечной и жилищной корпорации.
- Первая «суперлуна» 2024 года: На следующей неделе взойдет первая из четырех «суперлун» 2024 года, когда полная Луна будет казаться больше и ярче, чем обычно.
Новости по Канаде
- Пилотная программа для франкоязычных студентов: Либеральное правительство Джастина Трюдо запустило пилотную программу для франкоязычных студенческих сообществ, чтобы привлечь больше иммигрантов в Канаду.
- Снижение инфляции: Экономисты ожидают, что снижение уровня инфляции в июле подтолкнет Банк Канады к дальнейшему снижению процентных ставок осенью.
- Исследование финансового сектора: Новое исследование показало, что сектора финансов и недвижимости принесли наибольший прирост капитала канадскому бизнесу за пять лет, но не создали ни одного рабочего места.
- Выплаты Canada Child Benefit: Во вторник будет произведена очередная выплата Canada Child Benefit для семей с детьми до 18 лет. Следующие выплаты запланированы на 20 сентября, 18 октября, 20 ноября и 13 декабря.
- Штраф за невыплаченные зарплаты: Женщина обязана выплатить $15,000 за невыплаченные зарплаты в похоронном бюро, которым, по ее словам, она никогда не владела. Ее бывший муж добавил ее имя в качестве директора без ее ведома.
- Продажа резиденции на Манхэттене: Канада продает свою бывшую резиденцию на Манхэттене, которая была выставлена на продажу за более чем $13 млн.
- Арест инструктора по вождению: Полиция Стратрой-Карадок арестовала инструктора по вождению из Лондона, Онтарио, по делу о сексуальном насилии.
- Аресты в Торонто: В результате полицейского расследования, направленного против банды из Торонто, были арестованы 32 человека и изъяты наркотики на сумму более $1 миллиона.
- Покупка сети 7-Eleven: Alimentation Couche-Tard может стать лидером на мировом рынке магазинов повседневного спроса после покупки сети 7-Eleven.
- Финансовые трудности: 23% канадцев сообщили, что их финансовое положение настолько тяжелое, что им придется обратиться в продовольственный банк осенью.
Новости из России
- Лавров о переговорах с Украиной: Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что никаких переговоров с Украиной быть не может.
- Реформа микрофинансовых организаций: Центральный банк России предложил реформу рынка микрофинансовых организаций с целью повышения доверия населения к этим учреждениям.
- Сертификаты на жилье: Жители приграничных районов Курской области получили 194 сертификата на жилье. В очереди еще 2 тысячи семей.
- Претензии к Германии: Россия предъявила Германии претензии по поводу расследования диверсии на газопроводах «Северный поток».
- Приговор экс-журналистке: Бывшую журналистку РБК и «Ведомостей» Оксану Гончарову приговорили к 7 годам колонии за убийство сожителя.
- Поддержка традиционных ценностей: Президент Владимир Путин подписал указ о поддержке иностранцев, разделяющих традиционные ценности, но не согласных с идеологическими установками своей страны.
- Похороны олимпийских чемпионов: В сентябре в Санкт-Петербурге похоронят прах олимпийских чемпионов, фигуристов Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова.
Новости из мира
- Урегулирование в Газе: Израиль принял новое предложение США по урегулированию ситуации в Газе. Теперь то же самое предстоит сделать ХАМАС, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
- Очереди на границе: На пограничном пункте Нарва-Ивангород со стороны Эстонии выстроилась очередь из людей, ожидающих выезда из страны.
- Пропажа мультимиллионера: Британский мультимиллионер Майк Линч пропал при крушении яхты в Италии.
- Борьба с обезьяньей оспой: Канада выделит $1 млн на борьбу с обезьяньей оспой в Африке, сообщила министр иностранных дел Мелани Жоли.
- Запрет на Telegram: Власти Амстердама запретили госслужащим использовать Telegram на рабочих телефонах из-за опасений по поводу шпионажа.
- Похороны Алена Делона: Алена Делона похоронят в коммуне Души на севере Франции, где он жил и где похоронены несколько десятков его собак.
- Смерть Евгения Мишина: Известный бодибилдер и актер Евгений Мишин умер в США от сердечного приступа.
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